Iroda nyílik az SZTK-ban, ahol a látásukat elvesztetteken segítenek

Nemcsak lelki támaszt nyújtanak majd, hanem például azt is megtanítják, hogyan lehet vakon is felismerni a pénzt, illetve hogyan lehet így is háztartást vezetni, valamint közreműködnek hivatalos ügyek intézésében, álláskeresésben.

Jövő szerdától már működik az iroda a SZTK Rendelőintézetének második emeletén, ahol a látásukat elvesztetteket támogatják majd. A segítséget a Látássérültek Dél-alföldi Egyesületének munkatársai biztosítják. Erről a Szegedi Tudományegyetem Szemészeti Klinikájának Rendelőintézete és a civil szervezet kötött megállapodást szerdán.– Van élet a látás elvesztése után is. – Csontos-Dér Veronika, a szervezet vezetője maga is megtapasztalta, hogy milyen nehéz folytatni a hétköznapokat a látás elvesztése után, hiszen felnőttként kellett lényegében új életet kezdenie . Saját példájával is tud majd segíteni az irodában őket felkeresőknek.Magyarországon huszonötezer, Csongrád megyében négyezer látássérült él, akiknek fele rászorul a speciális segédeszközökre, amelyek használatának elsajátításához is segítségre van szükség. Az iroda munkatársai tehát az elemi, a szociális és a foglalkoztatási rehabilitációban is támogatást adnak majd. Az iroda jövő szerdától naponta 12-től 13 óráig nyújt szolgáltatást a SZTK Rendelőintézetének második emeletén.