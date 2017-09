Irodaházavató a volt ruhagyárban: 500 új munkahelyet teremt Szegeden a BP - galéria

A szakember dicsérte a jó színvonalú egyetemet és a vendéglátó várost. Szegedből különösen felkészült, beszélt a paprikáról, a halászléről, a 6–3-as szoborról, a „Dugó térről" és a Lófaráról is.

A szalagátvágás után Knezevics Viktor, a szegedi központ igazgatója mutatta be az épületet a sajtó képviselőinek, kezdve az utcafronti védett öreg tölgyfákkal, a 250 helyes biciklitárolóval, folytatva a kényelmes munkaállomásokkal. A legszuperebb ívelt monitorok előtt ülve és állva is lehet dolgozni, minden állítható.

A szegedi Kossuth Lajos sugárúton, a volt ruhagyár legnagyobb, már felújított épületében a brit nagykövet jelenlétében tegnap ünnepélyes szalagátvágással megnyílt a British Petrol új szegedi irodaháza.Richard Hookway, a BP GBS ügyvezetője elmondta, 72 országban vannak jelen, hazánk mára az öt legfontosabb közé került, és Szeged is ott van a BP számára tíz legjelentősebb város között.Botka László, Szeged polgármestere elmondta, a legnagyobb öröm, ha munkahelyteremtő beruházás születik. – Sokat dolgoztunk azon, hogy meggyőzzük a BP-t; sikerült, és ebben szerepe volt a 30 ezer hallgatót számláló egyetemnek is. Hangsúlyozta, az elmúlt másfél évtizedben 2500 informatikai álláshely született Szegeden, plusz a szolgáltató szektorban 800, amihez most hozzájön a BP jelenleg 270, később 500 alkalmazottja.Magyar Levente, a Külügyminisztérium államtitkára gratulált Szegednek a beruházáshoz, a munkahelyteremtéshez. Hangsúlyozta, a bank és az információtechnológiai (IT) szektor után a harmadik legjobban fizető munka érdemi alternatívát kínál egy korábban iparból élő városban.Brian Puffer, a BP GBS alelnöke hangsúlyozta, a régi ruhagyári épületet szépen felújították, több mint 3000 köbméter betont tettek bele, 75 ezer burkolólapot használtak fel, és legalább 2000 ültetett növény is szebbé teszi a környezetet.Napra pontosan egy éve jelentették be, hogy 8 milliárd forintos beruházással 500 új munkahelyet teremt 2020-ig Szegeden a BP, a világ egyik vezető olaj- és gázipari vállalata. A társaság szolgáltató központja az ideiglenes Híd utcai irodájában már áprilistól működik, azóta folyamatos az új kollégák felvétele, illetve képzése.



Az kissé meglepő, hogy nincs állandó asztaluk az alkalmazottaknak. Kiderült, ennek prózai az oka. Budapesten 1300-an dolgoznak, de csak 1100 munkaállomás van, és ez is elég. 70 százalékos töltöttségnél ritkán van nagyobb az irodában, továbbá a BP-nél nagyon könnyű az átjárás a távmunkába. – Ha a hiányszakmával rendelkező szerelő úgy jelentkezik be, hogy 8 óra és dél között érkezik, akkor a kolléga otthonról dolgozik, és csak az a fél vagy egy óra esik ki a munkájából, amíg ügyködik a mester – érvel Knezevics Viktor, hozzátéve, hogy a csapatok együtt dolgoznak, de az asztalok közül választható a napos és az árnyékos oldal is.



Világcég



A BP 1991 óta van jelen Magyarországon a Castrol termékcsalád képviseletében. A budapesti üzleti szolgáltató központot 2009-ben alapították, az akkor 70 fős létszám az idei évre 1700-ra nőtt. A cég magyarországi alkalmazottainak 85 százaléka felsőfokú végzettségű, a munkatársak több mint fele kettőnél több nyelvet beszél folyékonyan.