Irtják, mégis sok a szúnyog - egyelőre nem is lehet hozzáférni a lárvakeltetőkhöz

Néhány nap alatt leptek el bennünket április közepén a szúnyogok: a hirtelen jött nyári melegben másfél hete egyik napról a másikra, ráadásul egyszerre keltek ki az addig bábformában lévő rovarok. Csongrád megye legtöbb önkormányzata ezért már múlt hétre megrendelte a légi gyérítést. A repülőket látva sokan fellélegeztek, hogy végre ismét lehet napnyugta után is szabadtéri programot tervezni.



A hosszú hétvégén azonban több helyen azt lehetett tapasztalni, hogy ugyanúgy hemzsegnek a szúnyogok, mint korábban. Szegeden elsősorban a majálisozók panaszkodtak – igaz, a legtöbben ott töltötték idejüket ebben az időszakban.



Szegeden és környékén a biológiai gyérítés március elején időben elkezdődött, és jelenleg is zajlik éppen annak érdekében, hogy a repülőről szórt vegyszerrel ne kelljen a várost olyan gyakran permetezni. Arra a kérdésre, hogy lehet mégis ennyi szúnyog, Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a várost gyötrő példányok 99 százalékban egyetlen faj képviselői. Ezek kizárólag az ártérben fejlődnek, viszont nagyobb méretük miatt nagy a vándorlási hajlamuk.



– Idén tavasszal két árhullám vonult le a Tiszán. Április első hetében még az érkezése előtt be tudtunk jutni az ártérbe, így végeztünk egy átfogó lárvairtást a város közigazgatási határában lévő kubikgödörrendszerben. Az ezt követő árhullám viszont feltöltötte az összeset, és ezek az apadás után is vízzel töltöttek maradtak. Amint ezekben megszűnik az áramlás, és csökken az oldott oxigén, kikelnek a peték.



Makrai László hozzátette, az ártér géppel és járművel is járhatatlan, a levegőből pedig a lombok miatt nem érhető el a vízfelület. A kiszáradásig tehát nem lehet eljuttatni a baktériumkészítményt a lárvairtáshoz, vagyis addig a szúnyogok utánpótlása folyamatos lesz.



– Április 24-én elrendeltük a teljes várost átfogó légi kémiai kezelést, valamint megtettük a szükséges hatósági bejelentéseket. Sajnos az esti órákban csak 26-án, csütörtökön volt alkalmas légköri állapot, amikor a földi kémiai füstködös kezelést sikerült elvégezni. A gépek az ezt követő három napban tudtak felszállni, 29-én viharos szél volt már. Az Etelka sori majális helyszínét és környékét nyitás előtt, csütörtökön és másnap is kezeltük. Sajnos az ártér közelsége miatt ez csak a kezelés másnapjáig hozott eredményt, aztán az újabb berepülések ismét feltöltötték a területet – tette hozzá az igazgató.



Az ügyvezető igazgatótól megtudtuk, a május 1-jei csípésszámlálás függvényében a város jelentős részén ismét elrendelték a légi és földi kémiai kezelést, amely tegnap este el is kezdődött.