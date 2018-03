Iskolát épít, gyógyszerellátmányt juttat célba a helyettes államtitkárság

Örmény gyökerek



Azbej Tristan egy 350 éve a Kárpát-medencében élő magyar–örmény családból származik, a Tristan keresztnevet francia édesanyjától kapta. Nagyapja, Ázbej Sándor Ybl-díjas építészmérnök, édesapja, Ázbej Kristóf pop-art művész.

Azbej Tristan: A közelmúltig Magyarország volt az egyetlen, ahol kormányzati szintű program indult az üldözött keresztények megsegítésére. Fotó: Frank Yvette

A legveszélyeztetettebb közösségeket támogatja a magyar kormány az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárságon keresztül, amelynek vezetője, Azbej Tristan szegedi látogatásán elmondta, március elején az iraki Erbílben járt egy delegáció Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere vezetésével. Hivatalosan átadták az oda menekült keresztény gyerekek számára a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a hívek, valamint a kormány adományaiból felépült iskolát.– Átadtuk továbbá a gyerekeknek Böjte Csaba ferences rendi szerzetes és árváinak adományát, a csíksomlyói Mária-kegyszobor egy másolatát is. Arról is biztosítottuk az erbíli keresztényeket, hogy Magyarország nemcsak tettel, hanem imával és a világpolitika színpadán való kiállással is támogatja az ő ügyüket – mondta el a helyettes államtitkár.Ezenfelül az erbíli Szent József Klinikának a gyógyszertámogatását hosszabbították meg újabb fél évre, amivel azoknak az embereknek az ellátását támogatják, akiknek a pusztítás és a népirtó dzsihadista terroristák elől kellett elmenekülniük, elvesztették megélhetésüket, s éveken keresztül nyomorúságos körülmények között kellett élniük vagy éppen most is kénytelenek élni menekülttáborokban. – Az Erbílbe menekült keresztény közösség nagyjából 100 ezer főt számlál, ellátásukért mindent megtesznek a keresztény egyházak és a jószolgálati szervezetek, de látni kell, hogy ott valójában egy romba dőlt élet újjáépítéséről van szó. Szomorúan láttuk, és változtatni szeretnénk azon, hogy a külföldi kormányok és a nemzetközi szervezetek nem veszik ki a részüket kellőképpen ebből a humanitárius segítségnyújtásból, így egészen a közelmúltig Magyarország volt az egyetlen, ahol kormányzati szintű program indult az üldözött keresztények megsegítésére – részletezte.Kérdésünkre Azbej Tristan elmondta, egyik külpolitikai missziójuk, hogy bemutassák a probléma súlyosságát, és a magyar támogatási programot megismertetve példát mutassanak más államoknak, hogy átvegyék azt. – Az első olyan partnerország, amely hallgatott a hívó szóra, s elkötelezte magát, az az Amerikai Egyesült Államok volt, ahol a magyar kormánnyal együtt úgy gondolják, hogy nem a migráció a megoldás egy ilyen humanitárius krízisre, hanem a helyben való segítségnyújtás – hangsúlyozta. Brüsszelben egyelőre süket fülekre találnak az üldözött keresztények, ám a visegrádi négyek országaiban, továbbá Olaszországban és Ausztriában van remény arra, hogy szövetségeseket talál ebben a munkában a magyar kormány.