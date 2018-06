Ismeretlen ok miatt égett le a Madách-iskola tornaterme

Fotó: Kuklis István

Az igazságügyi szakértő megállapította, a helyszíni szemlék során vett mintákban égésgyorsító anyag jelenléte nem volt kimutatható.Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentéséből kiderült, hogy aznap éjjel nem regisztráltak villámcsapást. Azt is megállapították: a tüzet az elektromos rendszer hibája sem okozhatta.

Lapunkban is beszámoltunk arról, hogy április 14-én hajnalban leégett a szegedi Madách Imre általános iskola tornaterme . Azt is megírtuk, a tűzoltók kiérkezésekor a hatszáz négyzetméteres épület már teljes terjedelmében lángolt . A tűzoltók hatékony és gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megvédeniük a környező épületeket, így a lángok nem okoztak károkat sem az iskola főépületében, sem a szomszédos lakóházakban.A tűz okának felderítésére szakértők bevonásával tűzvizsgálat indult, melyben a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági osztálya több helyszíni szemlét lefolytatott és több tanút is meghallgatott.A vizsgálat során, így a hivatalos szakértői vélemény alapján ismeretlen okból gyulladt ki a belvárosi iskola tornaterme.