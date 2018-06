Ismét a Maroson kezdődik a tiszavirágzás - Május 22-én már láttak repülő kérészt

A szokottnál hamarabb, május 31-én már rajzottak a kérészek a Bodrogon. Az Aggteleki Nemzeti Park szerint ez a szokatlanul meleg tavaszi időjárásnak köszönhető. – A Bodrog és a Tisza-tó ebben mindig meg szokta előzni Szegedet, de úgy tűnik, most mindenütt hamarabb kezdődik a rajzás – mondta lapunknak Albert András, a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őre, aki évek óta vezet tiszavirágnéző túrákat a folyón. – Az első tiszavirágot május 22-én láttam, pénteken és vasárnap a Maroson volt erős előrajzás, ami azt jelenti, tízezres nagyságrendben repültek a kifejlett kérészek. A Tiszán néhány tíz, néhány száz példány volt. Az érdemi rajzás ezután kezdődik, úgy gondolom, ezen a héten Szegednél is.Albert Andrásnak hétfőn már volt bejelentkezett vendége a csónakos túrára. A nemzeti park ilyenkor értesíti azokat, akik előre bejelentkeztek a kirándulásra.Aki szeretné látni a tiszavirágzást, annak a következő napokban érdemes este hattól kinéznie a Tisza-partra. Az egyik legígéretesebb hely a Maros-torkolat környéke, legalábbis tavaly ott volt intenzív a rajzás. A Rotary-tanösvényen több helyen is jól meg lehet közelíteni a partot.– Csongrádon a pontonhíd környékén és attól lejjebb szokott a leglátványosabb lenni a virágzás, illetve a Körös-toroknál is – ez Kurucz Ferenc ügyvéd véleménye, aki rendszeresen járja a folyót. – Én már egy hete, hétfőn is láttam egyet-egyet. Nem nagyon emlékszem, hogy ilyen korán elkezdődött volna a rajzás.