Ismét a múzeumban éjszakáztak

Pár százan azért így is megfordultak az intézményben. Ők láthatták a Régészeti Látványtárat és a dínókiállítás is gyarapodott, magyarországon talált leletekkel. Az éjszaka főszeereplői egyébként – és ezen nincs is mit csodálkozni – a dinoszauruszok voltak, az ősállatokra voltak kíváncsiak a legtöbben.Érdekes viszont a látványtás is, ami a múzeum már meglévő, de eddig raktárakban tárolt gyűjteményéből nyílt. Az új kiállítótérben összesen 3000, eddig raktárban tárolt tárgyat láthatnak az érdeklődők. A leletek között van például 1500 éves lúdtojás, mumifikálódott kéz és láb, valamint az európai hírű szilléri rézkincs is.