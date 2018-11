Ismét dobra verik az egykori I-es kórházat Szegeden - 1,3 milliárd helyett már 914 millióért adnák

A szerdára meghirdetett bejáráson heten vettek részt, ha komolyak a szándékaik, akkor még meg kell vásárolniuk a pályázati csomagot, és a hónap végén dől el, hogy ezúttal lesz-e új gazdája az ingatlannak.

A szerdai bejáráson kiderült, bizony nagy fába vágja a fejszéjét az, aki hasznosítani szeretné az ingatlant, hiszen bár a 200 éves, 5000 négyzetméter hasznos alapterületű épület falai stabilak, nem csupán a lehangoló látványt nyújtó zöld kórházi csempét érdemes leverni a falról, hanem az elektromos hálózat és a fűtési rendszer is modernizációra szorul.

A Kossuth Lajos sugárút felőli, több mint 11 ezer négyzetméteres telken álló kórházépület 684 milliót ér, míg a Pulcz utcai, valamivel több mint 2 ezer négyzetméternyi telken lévő másik épületet 230 millióra tartja az IKV Zrt.A város ingatlankezelő cége együtt értékesítené az épületegyüttest, amelyet 914 millió forintos alapáron pályáztatnak.Az értékesítésről már tíz éve döntött a közgyűlés, akkor határozták el, hogy a helyi védelem alatt álló Kossuth Lajos sugárúti épület mellé 300 millióért megvásárolják a Pulcz utcait, és. A pénzből kapott volna a Szegedi Tudományegyetem is, amiből felújításokat hajtottak volna végre a pszichiátriai részleg számára, ám nem találtak befektetőt.Az elmúlt években több ízben is próbált a város megszabadulni az ingatlantól, három éve például 1,3 milliárdot kértek volna érte, míg két éve arról írtunk, hogy az induló árból akár 40–45 százalékot is engedett volna az önkormányzat, az ingatlanpiac akkori élénkülése miatt abban bíztak, lesz vevő, ám nem jöttek be a város számításai.Az egyetem egy szerződés értelmében fél évet kap arra, hogy tulajdonosváltás után kiköltözzön a Pulcz utcaiból.Az IKV szakembere a hét érdeklődőt arról is tájékoztatta, hogy az új tulajdonost állagmegóvó felújítási kötelezettség is terheli a vételtől számított 3 éven belül, a külső védett homlokzatra, a tetőre és a kerítésre vonatkozóan. Elhangzott az is, hogy a parkban védett növények is vannak, amelyeket óvni kell, ám az egykori udvaron lévő kantint bátran el lehet bontatni.Azt, hogy milyen nagy is a telek, jól jelzi, hogy bontás nélkül 3000 négyzetmétert beépíthet az új tulajdonos, sőt a tetőteret is lehet hasznosítani. Az érdeklődők megtudták azt is, hogy azért nem külön értékesíti az ingatlanokat a város, mert közös a csatornarendszerük és egy kazánról megy a fűtés is.