Ismét drágult a Klapka tér: 103 millióra kúszott fel a felújítás ára

Három funkció kap helyet a Klapka téren: a nagykörút felőli részen pihenőpark lesz, amit zöld sáv választ el a forgalmas útszakasztól, a játszóteret áthelyezik és újabb eszközökkel bővítik, illetve aszfaltozott sportpályát alakítanak ki a szánkódomb helyén. Ivókutat is beterveztek, áthelyezik a parkolót, továbbá a környező utak is megújulnak.A munkaterületet január elején adták át a kivitelező HPQ Plus Kft.-nek, 150 napos határidőt szabva a rekonstrukcióra. Akkor arról írtunk, hogy a fejlesztés bruttó 103 millió forintból valósul meg, mára kiderült, szükséges a pluszmunkák miatt tovább növelni a projekt költségvetését.A városüzemeltetési bizottság legutóbbi ülésén sürgősséggel tárgyalták a térrekonstrukciót, további forrásokat rendeltek a munkálatokhoz. Az előterjesztésből kiderül, hogy a téren található gyengeáramú légvezetékeket ki kell váltani, továbbá a környező épületek járdáinak felújításához vízszigetelést, járdaszegélyt szükséges kiépíteni a kerítések alatt, s ezeket a tételeket a kiviteli tervdokumentáció nem tartalmazta.Módosították a csapadékvíz-elvezetési terveket is és balesetveszélyes fákat vágtak ki. Ezek a pótmunkák 5,4 millió forint többletforrást jelentenek. A felújítás keretében kiszélesítik az Árvíz és a Jakab Lajos utcát is, amelynek költségeit szintén nem tartalmazta a projekt költségvetése. Erre a munkára három árajánlatot kértek be, a legkedvezőbb bruttó 9,7 millió forint volt.Így bruttó 15 millióval drágult a Klapka tér megújítása, összesen 118,5 milliót költ rá a város, vagyis 33 millióval többet, mint amennyit eredetileg terveztek.