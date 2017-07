Ismét felcsendül az Ének az esőben

Kisebb változásokkal tér vissza a szabadtérire a nagy musicalklasszikus, az Ének az esőben, Harangozó Gyula rendezésében. Kathy Sheldenként Bordás Barbara, Lina Lamont szerepében Kékkovács Mara, Don Lockwoodként Adorjáni Bálint mutatkozik be. Az új szereplők már egyre jobban belemerülnek a sztepptánc rejtelmeibe – árulták el a Reök-palotában tartott közönségtalálkozón.A Cosmót alakító Kerényi Miklós Máté azt is elmondta, hogy még otthonra is vett a gyakorláshoz laminált járólapot – az más kérdés, hogy egyszer sem használta. A produkció „élő" esőzése Adorjáni Bálint kedvenc része – mondta el –, mert visszaidézi a gyerekkorát a pocsolyában tocsogás. Fotó: Török János