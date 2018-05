Ismét felháborodtak Alsóvároson a Szegedi Egyetemi Napok miatt

Állandó jövés-menés

Remeg a víz a pohárban

˝Ha nekik joguk van szórakozni, nekünk is jogunk van pihenni˝ – mondják a Hattyas sor környékén élők, akik csütörtök este óta nem tudnak aludni a Szegedi Egyetemi Napok miatt. Fotó: Kuklis István

Panaszfórum a szervezők nélkül

"A Vadaspark lakóparkban éjszaka úgy hallatszott az egyetemi napok, mintha a ház előtti játszótéren zenéltek volna. Éjjel fél háromkor nem hallottam a normál hangerővel szóló tévét" – panaszolta Csörög rovatunkban egyik olvasónk. Mint megírtuk, csütörtök este kezdődött és vasárnap hajnalig tart a Hattyas sori sportpályán megrendezett Suniversity Days – Szegedi Egyetemi Napok 2018 rendezvénysorozat.A buli környékén lakók még a betelefonálónál is idegesebbek. – Oda volt tojva a bokor meg a fa közé. Szóltam a takarítóknak, akik felszedték. Engem egy zavar: miért van ez az állandó jövés-menés. Minden évben írnak egy ilyen cikket, de nem változik semmi – mondta az egyik Hattyas sori lakó, aki azt kérte, ne írjuk le a nevét, de még a házszámot se, ahol lakik.Pénteken a Hattyas sor és a Szabad sajtó utca kereszteződésében rögtönzött utcai fórumon néhány lakó viszont nem fogta vissza magát, és újra elmondták nekünk azt, amit minden évben elmondnak (2016. április 14.: Kapuzárási pánik Alsóvároson: a rendőrség fokozott erővel készül a Szegedi Egyetemi Napokra).– A pohárban remeg a víz az asztalon, az autók riasztói bekapcsolnak, olyan erős a basszus – mondta a sarki ház egyik lakója, Sipter István . – Amikor nem látják, hogy kint vagyok az erkélyen, előkapják, és már vizelnek is – mesélte.– Reggelente itt a vizelet, hányás, és a nagydolog is előfordul. Elmondjuk a panaszainkat évről évre, de semmi nem változik. Nézze végig a szervező, ahogy itt vonulnak a hordák! Éjjel összetörtek előttünk egy borosüveget, mire pont jött három akkora rendőr, mint a szekrény, és összeszedették velük. De sajnos nincsenek rendőrök minden bokorban – magyarázta Strackné Futó Györgyi , aki azt szeretné, ha az egyetem oktatói állnának sorfalat a Hattyas soron, hogy segítsék a kulturált szórakozást. – Ha nekik joguk van szórakozni, akkor nekünk is jogunk van pihenni – tette hozzá. Kovács Attiláné többek között a folyamatos ajtócsapkodásra, a házuk elő parkoló autókra panaszkodott. – Nonszensz, hogy egy kertvárosban rendezzenek egy ilyen fesztivált. Itt születtem, itt nőttem fel. Amikor még laktanya volt itt, semmit nem vettünk észre belőle. Abból semmi nem hallatszott – mondta az asszony.A rögtönzött panaszfórumra elhívtuk a Szegedi Egyetemi Napok szervezőjét, Lukács Leventét is, aki megkeresésünkre annyit válaszolt, hogy azért nem vesz részt rajta, mert hivatalosan nem hívták meg. Azt írta, ha üzenni szeretnének a lakók a szervezőknek, megtehetik a hivatalos elérhetőségeiken, például az rb@ehok.u-szeged.hu e-mail-címen. Ez egyébként a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata Rendezvényszervező Bizottságának e-mail-címe.