Ismét keresik az év legkutyabarátabb helyét - tavaly különdíjat kapott a szegedi Tiszavirág

Az Év Kutyabarát Helye pályázat Bayer Animal Health különdíját vehette át tavaly a Tiszavirág kávézója. Fotó: Frank Yvette

Az elmúlt években nagy sikernek örvendett a Kutyabarát.hu Az Év Kutyabarát Helye pályázata, ezért idén ismét meghirdetik a versenyt -kávézója. A vendéglátószektor felismerte, hogy érdemes nyitni a kutyások irányába, hiszen egy növekvő és hálás célcsoportot tudnak megszólítani.Az ország első kutyabarát szolgáltatásait ésösszegyűjtő portál által megrendezett pályázat célja, hogy minden évben elismerést kapjanak azok a szolgáltatók, amelyek egy fontos társadalmi jelenséget ismertek fel: kutyánk családtag, társ és barát, akivel szeretnénk minél több időt eltölteni. Legyen szó nyaralásról, vacsoráról egy étteremben vagy éppen egy vásárlásról egy üzletközpontban – a kutyabarát szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások bővülő száma és kínálata a kutyás társadalom fejlődését, a felelős kutyatartás népszerűsítését segíti elő.Az Év Kutyabarát Helye felhívás legtöbb voksot kapó díjazottjai egy különleges díjjal büszkélkedhetnek, ami marketingaktivitásukban kiemelt szerepet kaphat – egyben üzleti eredményeiket is növelheti. 2018-ban az együttműködő partnerek száma is bővült, és idén is a pályázat mellé állt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is. A pályázat, mint minden évben, állatmenhelyet is támogat: a Noé Állatotthon védenceinek kutyatápot juttatnak el, valamint a Kutyabarát.hu „Kakitündér nem létezik" nevű társadalmi kampányára is fordítanak a befolyt pályázati díjakból.Nevezni a www.azevkutyabarathelye.hu oldalon lehet, ahol éttermek, kávézók, romkocsmák, borbárok, pubok, cukrászdák, szállodák, apartmanok, munkahelyek, üzletek és üzletközpontok jelentkezését várják. A pályázókra voksolni ugyanezen az oldalon lehet.