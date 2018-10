Ismét kivitelezőt keresnek a dóm megújítására

A projekt alapelemei megegyeznek az év elején a Közbeszerzési Értesítőben leírtakkal. A dokumentumból kiderül, hogy a mintegy 6500 négyzetméternyi homlokzat szerkezeti javítását, restaurálását kell elvégeznie a nyertesnek, méghozzá úgy, hogy madárkár elleni védelemmel is ellátják a felületet. Ezenfelül a 210 négyzetméternyi felületet lefedő ólomüveg ablakok restaurálását is tartalmazza a kiírás. A leendő kivitelezőnek a dóm közvetlen környezetét alkotó zöld felületet is rendbe kell tennie, a Páduai Szent Antal-szobor előtti vizes medencét csobogóval egészítik ki, továbbá díszkivilágítással. A liturgikus tér új burkolatot kap, és padlófűtéssel látják el az 1366 négyzetméternyi belső teret, továbbá modernizálják a hang- és fénytechnikát is. A nyílt közbeszerzési kiírás emellett egy négymegállós lift beépítését is tartalmazza a püspöki sekrestye bejárata mellé, illetve az altemplom és az előlépcső járófelületének megújítását, ott fehér mészkőburkolat lesz több mint 2200 négyzetméteren.



A Közbeszerzési Értesítő hosszasan sorolja a kiírásra jelentkezők alkalmasságának minimumkövetelményeit. Ezek között szerepel például, hogy milyen szakemberekkel kell rendelkeznie az adott cégnek, illetve arra nézve is pontos feltételeket szabnak, hogy milyen műemléki védelem alatt álló épület felújítását kell referenciakánt felmutatni.



A beruházás értéke nem változott az előző kiíráshoz képest, az egyházmegye 1,25 milliárd forintot szán a munkálatokra, és november 13-áig várják a jelentkezőket.