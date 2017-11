Ismét megszavazták a burkatilalmat Ásotthalmon

Ebben a tavalyihoz hasonlóan megtiltják a településen a teljes testet fedő muszlim női viseletet (csadort, nikábot, burkát) és ennek strandon használt változatát, a burkinit. Megtiltanak minden propagandát, ami nem férfi és nő kapcsolatán alapuló házasságot, illetve szülő–gyerek viszonyon nyugvó családot hirdet.A nagyközség első emberét pénteken nem tudtuk elérni a mobiltelefonján. Facebook-oldalán úgy fogalmazott az intézkedésükről, hogy a z Alkotmánybíróság ugyan megsemmisítette a tavalyi rendeletüket, közben azonban Ausztria is betiltotta a burka viselését, ők pedig most az osztrák törvény szövegét vették alapul. Hozzáteszi, mecsetépítést tiltó építési szabályzatukat nem támadta meg senki, az továbbra is érvényben van. Nem adják fel, nem hátrálnak meg, mert történelmi felelősségük van. Most dől el, hogy a hamarosan muszlim többségűvé váló Európában lesz-e még egy fehér folt, egy magyar sziget. Megírtuk : Székely László ombudsman Alkotmánybírósághoz fordult a helyi rendelettel kapcsolatos aggályai miatt, amit előtte a megyei kormányhivatal is megfogalmazott. Az alapvető jogok biztosa beadványában azt írta, az intézkedés ellehetetleníti a lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlását. A homoszexuális-propaganda tiltása pedig azt teszi lehetetlenné, hogy bárki nyilvánosan kifejthesse véleményét bármilyen kérdésben.