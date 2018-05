Ismét nyert Moszkvában a szegedi Fool Moon

A győztes szegedi Fool Moon Moszkvában, a Vörös téren.

Tegnap ért véget a 2. Moszkvai Tavaszi A Cappella Fesztivál és Verseny. A rendezvényre idén 180 csapat érkezett az orosz fővárosba a világ minden tájáról, köztük a szegedi Fool Moon is, akiket tavalyi győzelmük után meghívtak a szervezők, minden költségüket állva. Az öttagú vokálegyüttesnek a legnehezebb és legnépesebb kategóriában kellett helytállnia, hiszen az 5–8 tagot számláló csoportban több mint 100 csapat indult.– Ez a verseny az utcán zajlik, kijelölt helyszíneken 20-20 percet kell énekelni, naponta háromszor – mesélte Németh Miklós, a Fool Moon vezetője. – Parkokban, sétálóutcákon, közlekedési csomópontokban állítják fel a színpadokat, a közönség pedig azokból áll, akik megállnak meghallgatni. Volt, amikor 50, máskor 300 embernek énekeltünk.A fesztivál 10 napja alatt a 14 tagú zsűri körbejár a helyszíneken. Minden együttes eldöntheti, hány napig vesz részt a programban. Mivel videófelvételek is készülnek, akiket a zsűri nem lát, azokat ez alapján értékeli. A szegedi a cappella együttes négy napot énekelt Moszkvában, vagyis 12 koncertet adtak a fiúk. – Szerencsére idén jó idő volt, szinte nyári meleg fogadott bennünket. És a közönség is szerette, amit csináltunk. Akadt, aki minden fellépésünkön ott volt, annak ellenére, hogy minden alkalommal ugyanazt a műsort adtuk elő – mesélte Németh Miklós.A Fool Moon végül megnyerte kategóriáját, megosztva egy német sztárcsapattal, az On Airrel. A versenyen két első helyezettet hirdettek, vagyis a pénzdíj egészét mindkét csapat megkapta. – Ők egy profi együttes, velük együtt megnyerni egy ilyen rangos versenyt pedig azt jelenti, hogy Európában innentől kezdve a Fool Moon neve is még jobban cseng majd – fogalmazott az együttes vezetője.