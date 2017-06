Ismét puskaporos a levegő az algyői iskolában

Algyo Fehér Ignávc Általános Iskola 639 aláírást gyujtöttek, hogy ne Gondáné Pál Ildikó legyen az intézmény vezetoje képen:Forgóné Canjavec Eszter Fotó: Török János

„Nem szeretném, ha Gondáné Pál Ildikó lenne az algyői Fehér Ignác Általános Iskola intézményvezetője" – ezt az egymondatos kérdőívet írta alá néhány napon belül 639 szülő és nagyszülő, akinek gyermeke vagy unokája az algyői iskolába jár. A szignókat az intézmény szülői munkaközössége és a Tegyünk közösen az algyői iskoláért! közösség tagjai gyűjtötték össze.Ahogy azt többször megírtuk, az algyői iskola igazgatói posztja körül két éve puskaporos a levegő. Ekkor járt le Iván Zsuzsanna korábbi vezető mandátuma, aki tovább szerette volna igazgatni az iskolát. A kiírt pályázatra ő és Gondáné Pál Ildikó jelentkezett.Akkor a közalkalmazotti közösség egyértelműen a korábbi igazgatónő pályázata mellett foglalt állást. Az EMMI végül mindkét pályázatot alkalmatlannak találta. Iván Zsuzsanna, akit korábban a Nemzeti Pedagógus Kar alkalmasnak talált arra, hogy egy munkacsoport tagja legyen, és tapasztalatával segítse az ország pedagógusait, nem pályázott többet.Az egyik igazgatóhelyettes vállalta a megbízott intézményvezetői státuszt, majd az újabb igazgatói posztra immár hárman pályáztak.A három pályázat közül Horváthné Kunstár Andrea természettudományi szerkesztő és Talla Szilvia technika–informatika szakos tanár pályázatát az előzetes véleményformálásra jogosult összes szervezet, többek között a tantestület, a szülők és a polgármesteri hivatal is támogatta.Gondáné Pál Ildikó pályázatát akkor is elutasították. Az EMMI a három közül végül egyik pályázatot sem támogatta, majd pár héttel ezután tavaly március 1-jével egy évre mégis megbízták Kunstár Andreát az intézmény vezetésével.

Ez a mandátum járt le most. Az igazgatói posztra Kunstár Andrea mellett újra pályázik Gondáné Pál Ildikó: a tanári karban 2 támogató voks mellett 34-en szavaztak ellene. Kunstár Andreát 33 kollégája szeretné továbbra is az igazgatói pozícióban látni, 3-an ellene voksoltak. Az EMMI július 10-éig bírálja el a két pályázatot.A véleménynyilvánításra jogosultak álláspontja nem köti a döntéshozót, aki a hatályos szabályok alapján nem köteles megindokolni a választását.– Ettől függetlenül a 639 aláírást elküldjük Balog Zoltánnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjének és Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkárnak – közölte Greksáné Kurucz Irma, az algyői szülői munkaközösség vezetője.Az iskolában 400 gyerek tanul, a szülői, nagyszülői aláírások száma ennek fényében igen magas. A nyílt levelet megküldik Gondáné Pál Ildikónak is. Arra kérik, ha tényleg fontos neki az algyői gyerekek élete és fejlődése, akkor vonja vissza pályázatát.– A sok elutasításból meg kell értenie: a nagyközség szülői közösségének és az iskola tanárainak többsége nem akar vele együtt dolgozni – mondta Kurucz Irma.– Én nem kaptam még kézhez semmilyen levelet. Tudom, hogy gyűjtöttek aláírásokat, de látatlanban nem akarok reagálni rá. Jobb lett volna, ha először hozzám jutnak el a kérdőívek. A pályázatot már beadtam, nem vonom vissza. Azért tanultam, hogy alkalmas legyek egy igazgatói tisztségre, amiről nem helyben döntenek majd – mondta lapunknak Gondáné Pál Ildikó.