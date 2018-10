Ismét Szegedre került a női kutatók díja: Csapó Edit falusi iskolából indult, idővel az MTA nagydoktori címére pályázik

Az Alzheimer- vagy a Parkinson-kórt is kimutathatják

Ismét Szegedre került a női kutatók díja. Fotó: Frank Yvette

Először jelölték – elsőre meg is kapta

Csapó Edit kutatócsoportjában. A díjazott azt mondja, az elismerést a velük közös munkával érdemelte ki. Fotó: Frank Yvette

Szeretne még egy babát

Tizenhat éves fennállása alatt nyolcadik alkalommal kapta szegedi kutatónő a L'Oréal és az UNESCO elismerését, A Nőkért és a Tudományért magyar ösztöndíjat.Ebben az évben Csapó Editet, a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Orvosi Vegytani Intézetének tudományos főmunkatársát, a Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének egyetemi adjunktusát díjazták az aranytartalmú vegyületek gyógyításban való lehetséges használatával kapcsolatos kutatásáért.– Az egyik karon élettudományi, a másikon döntően anyagtudományi jellegű kutatásokat végzek, ezek azonban több ponton találkoznak – mesélt munkájáról a 35 éves kutatónő. – Annak idején az országban először Dékány Imre professzor kezdett el foglalkozni nemesfémtartalmú anyagok előállításával és fejlesztésével. Ebbe kapcsolódtam be, amikor Debrecenből, ahol diplomát szereztem, Szegedre jöttem.Elsősorban aranytartalmú anyagokkal foglalkozik, amelyeket optikai szenzorok fejlesztésére éppúgy fel lehet használni, mint katalizátorok előállításához, vagy éppen fluoreszkáló hatásuknak köszönhetően gyógyszerhatóanyagok eloszlásának követésében játszhatnak meghatározó szerepet.– Az arany nanorészecskék, amelyekkel dolgozok, a baktériumoknál ezerszer kisebbek, és nagy mennyiségben színes folyadéknak látszanak – mutatta Csapó Edit, eloszlatva a tévhitet, hogy aranytömbök veszik körül munkahelyén. Bár nemzetközi szinten többen is foglalkoznak hasonló kutatásokkal, Magyarországon szinte csak szegedi csoportja végez ilyeneket. Kutatásai mentén olyan készítmények is kifejleszthetők a jövőben, amelyek például hamarabb szüntethetik meg a migrént, vagy fokozatosan, elosztva fejtik ki hatásukat. Az aranytartalmú anyagok segítségével mindezek mellett kimutatható lehet akár az Alzheimer- vagy a Parkinson-kór is.A nőknek szóló tudományos ösztöndíjról azt mondta, komoly szakmai elismerésnek tekinti, amelyet csoportjával közösen érdemeltek ki. – Az pedig külön büszkeség, hogy először jelöltek, és elsőre meg is kaptam – tette hozzá. Csapó Edit megjegyezte: azt az eredményt, amit eddig elért, és amit most díjaztak, sok lemondással érte el.– Azt vettem észre, hogy azok a férfiak, akikkel egyszerre indult a pályám, sokkal hamarabb értek el eredményeket. Én viszont kitartó és szorgalmas voltam – mosolygott.A kutatónő egy Hajdú-Bihari faluban, Zsákán született, ott járt általános iskolába is. Egy megyei biológiaverseny győzteseként nyert automatikusan felvételt a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumába. – Nagyon szerettem a kémiát, de a számítások időnként nehezen mentek. Amikor felvettek az egyetemre, a gyakorló feladatkönyv összes példáját megoldottam, hogy ne okozzon ez problémát. Ma már én tanítom ezt az egyetemen a diákoknak.A falusi iskolából indulva tehát családja első generációs diplomása lett, most pedig arra készül, hogy megszerezze az MTA nagydoktori címét. Mindezek mellett két karon oktat, és anya is: egy hatéves kislányt nevel szintén vegyész férjével.– Régen a munkaidőm reggel 8-tól este 8-ig tartott, de most már úgy alakítom az életemet, hogy soha ne késsek el az óvodából. Amióta anya vagyok, az idő szorítása miatt sokkal hatékonyabban dolgozom, és persze otthon is előveszem a számítógépet. De tudom, hogy egyszer el kell majd engednem ezt a hajtós életmódot, mert szeretnék még egy babát. Hogy mikor jön el ennek az ideje, azt viszont még nem tudom.