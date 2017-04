Ismét tarolt a Szilágyi család - galéria

Nyolc család nevezett be a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság negyedik közlekedésbiztonsági versenyére, amelyet Közlekedik a család címmel hirdettek meg szombaton a rókusi Tesco parkolójában. A hűvös, szeles idő ellenére a versenyzők jól érezték magukat. A szülők és 6-17 éves gyerekeik előbb KRESZ-teszten bizonyítottak, majd az idősebbek a szponzorcég városi terepjárójába, a fiatalabbak pedig biciklinyeregbe ültek, és bóják között kanyarogva adtak számot ügyességükről.A szegediek mellett a kiskunmajsai Pletikoszity István és családja is rajthoz állt. A családfő elárulta, a feladatlap biciklis kérdéseit találták igazán fogósnak. Majd István ült volánhoz, felesége Judit segített a manőverezésben és 6 éves Nimród tekert körbe biciklivel. Nemcsak apákat láttunk a kormánynál, egy anyuka is nagyszerűen kezelte a váltót és a tükröket. Benne Szilágyiné Horváth Ágotára ismertünk, a tavalyi győztes család tagjára. Az asszony a vizes feladatokat értékelte legnehezebbnek, ott elkelt a férj segítsége, mert az autóból nem lehetett látni, hány milliméter hiányzik a vizespohár felállításához - lökhárítóval. Férje, Károly elmondta, tavaly ő vezetett, és nyertek, az országos döntőben pedig a középmezőnyben végeztek. Az esélyegyenlőség jegyében idén a felesége teljesítette a pályát. Azért vesznek részt ilyen vetélkedőn, hogy a gyerekeik tanuljanak. Hiszen a mindennapjaink része a közlekedés, és az iskolai tananyagból hiányzik az alapos közlekedési felkészítés. A két gyerek, ifjabb Károly és Ágota eredménye közül pedig a jobbat számították be a család pontjaiba.Az első díjat, illetve a vele járó ajándékutalványt és kerékpárt a Szilágyi család érdemelte ki. Ők képviselik megyénket június 10-11-én a fővárosi országos döntőben, ahol egy Skoda Rapid Spaceback a főnyeremény. Második helyezett Gritta Zsolt és Sándor Erika, valamint kislányuk, Lola lett. Kishúga, Gréta most még csak szurkolhatott a családnak. Harmadik díjat vehetett át Szentesi Ferenc és családja.