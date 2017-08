Ismételjük át, hogyan kell befizetni egy forintot sárga csekken!

Íme egy sárga csekk egy forintról. Fotó: Molnár András

Kollégánk nehéz helyzetbe került a napokban: egy forintot számlázott ki neki az áramszolgáltató. Gyorsan számba vettük a lehetőségeket, hogyan egyenlíthetné ki a tartozását, mielőtt még lekapcsolják a villanyt, és elvágják az internettől. Az alapvető probléma, amelybe ütköztünk, az volt, hogy az egyforintosokat évekkel ezelőtt kivonták a forgalomból. Ezzel a készpénzes fizetési lehetőséget ki is lőttük.Attól még viszont, hogy egyforintos nem létezik, valahogy ki kell egyenlíteni a tartozást. Ha nem, jön a felszólító. Az egy forintot viszont még mindig nem tudjuk kifizetni, így aztán börtönbe kerül kollégánk. Mivel egy nap ezer forintot lehet leülni a börtönben, kiszámolta: másfél percet kellene rácsok mögött töltenie.

Pontosan 1 forintot csak utalással, saját számláról tud kifizetni az ember. Igaz, kezelési költségként ennek az összegnek a többszörösét vonják le - meg abba is érdemes belegondolni, mennyibe kerül a sárga csekk kinyomtatása, postázása.

Ezzel mondjuk meg is oldódna a történet, de kollégánk másfél percre sem szeretne börtönbe kerülni. Nézzük, milyen megoldás létezhet még, ha már ennyire válogatós! Egy korábbi cikkünkből puskáztunk, a benne szereplő asszonytól 71 fillért akartak bevasalni. Addigra bevonták már az egyforintosokat is."A késedelmi kamat késedelmi kamata ez a 0,71 forint, amit 1 forintra kerekítettek fel. Hihetetlen, hogy a 21. században ilyen összegről állítanak ki csekket! Fillér már rég nem létezik, de az 1 forintot is kivonták már a forgalomból! A postára se merek elmenni ezzel, mert kinevetnek. Egyébként sem tudom, hogy mivel fizessem ki ezt az összeget, hiszen nem tudnak visszaadni 5 forintból. Persze nem a pénzről van szó, hanem a nevetséges eljárásról" – magyarázta megszólalónk 2013-as cikkünkben : nézzük, hogyan oldják meg a problémát!A Magyar Posta Zrt. szóvivője az esettel kapcsolatban akkor azt mondta: a posta legalacsonyabb összegként 1 forintos sárga csekket már be tud fogadni. – Mivel az 1 és 2 forintosokat kivonták a forgalomból, az általános kerekítési szabályokat alkalmazzuk: az 1 és 2 forintos csekket elfogadjuk, de ezekért az ügyfélnek semmit nem kell fizetnie – mondta a szóvivő. Érdemes is bevinni a csekket, mert különben továbbra is érkeznek majd a figyelmeztetések a tartozásról.