Isten katonája

Pontosan 10 esztendeje annak, hogy Mel Gibson elkészítette zseniális, Apocalypto című filmjét, de legújabb alkotását, A fegyvertelen katonát látva kijelenthetjük: megérte ennyit várni. A rettenthetetlennel Oscart nyerő színész-rendező a Jézus Krisztus keresztre feszítését feldolgozó A passióval vált hírhedtté 2004-ben, és most ismét egy igaz történetet mesél el, miközben cseppet sem hazudtolja meg önmagát.Desmond Doss katonai orvosnak, felcsernek készül a második világháború idején. Célja, hogy emberi életeket mentsen a harcmező kellős közepén. Lelkiismereti okokra hivatkozva megtagadja a fegyverhasználatot, ami miatt nemcsak társai szekálják, de meggyűlik a baja a hadbírósággal is. Ő azonban a végsőkig kitart istenhit vezérelte elhatározása mellett, dacára annak, hogy még felesége is könyörög neki: nem kell embert ölnie, csak fogja meg végre azt az átkozott fegyvert!