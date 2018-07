Ítélkezési szünet a bíróságokon

Vasárnap volt a bíróságok napja, ami egyben azt is jelenti, hogy mostantól augusztus 17-éig nem tartanak tárgyalásokat az országban, mert ez az időszak az ítélkezési, vagy másképpen törvénykezési szünet. Kivételek persze vannak. A büntetőügyekben a bíróságok továbbra is folyamatosan dolgoznak, ami azt jelenti, hogy eljárnak például a gyorsított eljárásokban és döntenek a kényszerintézkedések elrendeléséről, illetve megszüntetéséről. Azaz ha valaki olyan bűncselekményt követ el, ami miatt le kellene tartóztatni, őt le is fogják.



A polgári perrendtartás hatálya alá tartozó eljárásokban viszont kicsit más a helyzet. Ha az ügy maximális határideje a törvénykezési szünet ideje alatt járna le, akkor is csak az ítélkezési szünet után folytatják az eljárást.

Az ügyfélfogadás csak részlegesen szünetel, hiszen – ahogy Csongrád megyében is – a bíróságokon az irodák nyitva lesznek, és az ügyfelek benyújthatják a beadványaikat, és betekinthetnek az iratokba.



A nyitvatartásról a birosag.hu oldalon lehet tájékozódni a következő egy hónapban.