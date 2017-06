Itt a diákmunka szezonja - A NAV mindent lát

Fiatalok feketén



Az élettapasztalat hiánya miatt a diákok kiszolgáltatottabbak a munkáltatójuknak, mint az idősebbek. A munkaügyi ellenőrzések tapasztalatai szerint csekély az „életkori korlátozásokkal kapcsolatos szabálytalanságok" száma, az úgynevezett jogellenes gyermekmunka. Annál gyakoribb a legálisan alkalmazható fiatalok munkaszerződés vagy adóhatósági bejelentés nélküli foglalkoztatása.

Adóköteles

Csobán Rebeka és Hajda Csenge. Tudják mire költeni a nyáron keresett pénzt. Fotó: Török János

– Idén pihenni szeretnék, készülni a felvételire, de tavaly és azelőtt is dolgoztam nyáron Zsombón – mondja Hajda Csenge 11.-es zeneművészeti középiskolás. Megtudjuk, 2015-ben a művelődési házban segített a rendezvényeknél, illetve a takarításban, tavaly a bölcsődében dolgozott. – 32, illetve 35 ezer forintot kaptam kézhez, a NAV-nak az anyukám vallotta be, ő ért hozzá – emlékszik vissza a legfontosabbra. Osztálytársa, Csobán Rebeka idén vállal először diákmunkát, ennek helyszíne valószínűleg egy gyulai ABC lesz.Itt a diákmunka szezonjaA Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága arra hívta fel a figyelmet, hogy a diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben a 15 évesek is vállalhatnak munkát. Ehhez adóazonosító jelre is szükség van, amit a NAV-nál kell igényelni. A megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján. A felfüggesztett, be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél kockázatos próbálkozni.A tanulók fizetése is adóköteles, 15 százalék szja-t le kell vonnia a munkáltatónak. Ha diákszervezeten vagy iskolaszövetkezeten keresztül vállal valaki munkát, akkor csak az szja-t vonják le tőle. Ha munka-, vagy más megbízási jogviszonyba kerül a céggel a tanuló, ugyanazok a járulékok terhelik a bérét, mint bárki másnak.

Nő az érdeklődés

Dolgozni is kell

Munkaviszonynál ragaszkodni kell az írásban megkötött – alapbért, munkakört, munkaviszony időtartamát, jellegét és a munkavégzés helyét tartalmazó – szerződéshez, ami csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A diákok egyszerűsített foglalkoztatásban is dolgozhatnak, ekkor nem kötelező az írásba foglalt szerződés.– Egyre több diákmunkás jelentkezik, és élénkül a megbízóink érdeklődése is, erősödik a szezon – mondja Körmöczi Rudolf, a Pannon-Work szegedi kirendeltségvezetője. Inkább az egyetemisták keresik meg őket, de középiskolások is vannak közöttük. Egy formanyomtatványt kell kitölteniük, és ha minden összejön, ott helyben is tudnak nekik munkát ajánlani. Ha nem, akkor később keresik meg őket, ha befutott a megfelelő igény.– A logisztikai terület mellett elsősorban hotelek, kávézók, pizzériák keresik rajtunk keresztül a diákokat, akiknek a minimálbér visszaosztásával nem szabad óránként bruttó 733 forintnál kevesebbet adni – hangsúlyozza a szakember, hozzátéve, a programozó 1100 forint felett is kereshet. A náluk jelentkezőknek igyekeznek mindenképpen munkát találni, hiszen nem az adatbázis-építés az elsődleges cél. A jövedelemről és a levont közterhekről igazolást állít ki a Pannon-Work, amire a diáknak jövőre szüksége lesz a NAV által készített szja-bevallási tervezet ellenőrzéséhez. Tóth Zsófia , a TIK Cafe üzletvezetője komoly diákmunkaadó. – Először mindenki úgy kezdi, hogy szép és jó, azután, amikor kiderül, hogy dolgozni is kell, elkezd nem annyira ráérni a tanuló – árnyalja a hétköznapokat, hozzátéve, maga nem szívesen küld el senkit. Azt viszont hangsúlyozza, aki megmarad, az értékes, és hosszú távra lehet vele tervezni. Mészáros Eszter megmaradt, harmadéves a gyógypedagógián, és szeptember óta dolgozik itt. – Több diákmunkát is próbáltam már, de eddig ez tetszik a legjobban, és szeretném is folytatni – mondja, de jelzi, hogy most vizsgaidőszakban neki is kevesebb volt az ideje. Átlagosan nettó 60 ezer forintot keres egy hónapban az iskola mellett, és ezzel a jelek szerint elégedett.