Itt a nagy kompetenciafelmérés: pókerarccal kérdezik, tudunk-e számolni?

Anonimitás

Gyakori kérdés a felmérésben részvevőktől, hogy mi történik az adataikkal. Fontos, hogy válaszadót nem lehet beazonosítani, csak összevontan teszik közzé az eredményeket. A kiértékelést nem is a KSH végzi, hanem az OECD, ami további garanciája annak, hogy ne lehessen visszamenni az egyedi adatokig. Akinek további kérdése van, választ kaphat a KSH honlapján éppen úgy, mint az ingyenesen hívható zöld számon: 06 80 200 766.

Tudta?

Minél nagyobb egy város, annál magasabb arányban tagadják meg a válaszadást az emberek, ha az nem kötelező. - Budapest katasztrofális – fogalmazott Janák Katalin, a kistelepülésen sokkal nyitottabbak az emberek. A KSH nagyobb mintával indul és addig megy, amíg meg nem lesz a 6000 sikeres válaszadás.

A felnőttek készségeit, a mindennapi életben és a munka során használt alapkompetenciáit, valamint a mai információs korban szükséges jártasságot vizsgálja a szeptember elsejével induló OECD-felmérés, amelyről csütörtök délelőtt tartottak sajtótájékoztatót a szegedi KSH-ban.Janák Katalin, a hivatal életmód-, foglalkoztatás-, és oktatásstatisztikai főosztályvezetője elmondta, előttünk 33 országban, köztük 20 európaiban már végrehajtották ezt a meglehetősen drága felmérést. Ezért is várt ki Magyarország és csak akkor – a harmadik hullámában - csatlakozott, amikor a többi ország eredményeit látva kiderült, hasznos információkat kapunk majd.Ennek az a garanciája, hogy szigorú a módszertan, a mintavétel, és az, hogyan toborozzák, illetve képezik ki az összeírókat. - Kicsit rugalmatlan, de ez kell ahhoz, hogy az adatok összehasonlíthatóak legyenek más országokéval, és a későbbi felmérések eredményével – fogalmazott az előadó. Magyarországon ehhez hasonló utoljára a kétezres évek elején volt.Csongrád megyében 342 címre csengetnek be, ebből 149 szegedi. További városok: Hódmezővásárhely, Csongrád, Szentes és Makó, de Pusztamérgesen Ülésen és Forráskúton is dolgoznak majd a KSH munkatársai.A indulást komoly, 1500 kérdezésig jutó tereppróba előzte meg, ahol finomították a módszertant. A most induló, 8 hónapig tartó felmérésben 6000-es reprezentatív mintán vizsgálják a 16 és 65 év közötti, magyarországi lakcímmel rendelkező emberek alapvető kompetenciáit. Az olvasási, valamint a hétköznapi számolási készséget, illetve a technológiai alapú problémamegoldást – ezek szükségesek a hétköznapi és a munkahelyi kihívások leküzdéséhez.A nemzetközi sztenderd szerinti felmérés magyar specifikuma, hogy külön mintát képeztek a regisztrált álláskeresőkből. Ez a Nemzetgazdasági Minisztérium kérése volt és arra kíváncsiak, hogy a munkaerő-piaci helyzet mennyire függ össze a kompetenciával. A 2019-re várható végeredményből megtudjuk, az eddigi képzések hogyan hasznosultak, jó-e az eddigi irány vagy változtatni kell.- Miért éppen én – ez a leggyakoribb kérdés, amikor a KSH összeírója becsönget valakihez. Az érintett ilyenkor elkezdi ajánlani maga helyett kedves anyósát vagy feleségét. A reprezentatív mintának azonban pont az a lényege, hogy arra az embere kíváncsi a felmérés, hiszen több mint ezer hasonló helyzetűre következtetnek a válaszaiból. A részvétel önkéntes és nem kevés türelmet igényel, hiszen 1,5-2 órát is igénybe vehet. A hivatal 5 ezer forintos ajándékutalvánnyal honorálja a fáradozást.Úgynevezett alapkérdőívvel kezdődik a felmérés, ennek néhány adata alapján a „gép dobja ki" a soron következő úgynevezett munkafüzetet. Ebben szerepelhet olyan feladat, hogy egy hirdetésben karikázzunk be valamilyen információt, de lehet egyszerű matematikai példa is a leárazásról.Finomság, de szakma, hogy a laptopon dolgozó összeíró nem szembe ül a megkérdezettel, mint az iskolában, hanem mellette. És amikor eljutnak odáig, hogy dolgozik-e számítógépen, igen válasz esetén átadja a laptopot a felmérés részvevőjének. - És utána már nem segíthet neki, egyetlen szóval, gesztussal sem, fel kell vennie a pókerarcot, mert a felmérés nagyon fontos része, mit, hogyan csinál önállóan a mintába került ember – hangsúlyozza Janák Katalin.