Itt a nullaszázalékos energiahatékonysági hitel

Az országszerte 442 MFB-ponton elérhető, nullaszázalékos kamatozású hitelből maximum 10, a társasháznál lakásonként 7 millió forint igényelhető, akár húszéves futamidőre. Az elvárt önerő mértéke csupán 10 százalék.



Az utófinanszírozású hitelhez további költségek nem kapcsolódnak, nincs árfolyamkockázat, így a futamidő alatt csak a felvett összeget kell törleszteni. Emellett a hitelből finanszírozható a járulékos költségek egy része, például az értékbecslés, illetve az energetikai tanúsítvány díja is. Fontos, hogy kétmillió forintos hitelig az ingatlant mint fedezetet nem terhelik meg.



A kölcsön igényelhető a lakóingatlanok hőszigetelésére, fűtési vagy melegvíz-rendszerek korszerűsítésére, illetve napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek telepítésére is. A keret több tízezer lakás vagy családi ház energetikai felújítását teszi lehetővé. A program nem csupán a családok szempontjából fontos, a korszerűsítéssel csökkenthető az elavult fűtési rendszerekből fakadó környezetterhelés is.