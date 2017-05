Itt a támogatás, hol a támogatás?

A főosztályvezető-helyettes sajno snem nyilatkozhatott a sajtónak. Fotó: Frank Yvette

1,2 milliárd forint uniós támogatást használhat fel a Belügyminisztérium arra, hogy az önkormányzati fejlesztéseket figyelemmel kísérje a koordinációs irodája. Ez egy konzultációs rendezvénysorozatot jelent, amiből az egyiknek szerdán megyénk volt a házigazdája az ópusztaszeri emlékparkban.Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke tapasztalataikról elmondta, az országban egyedülálló módon megtalálták azt a rést, ahol szerepük lehet a gazdaság fejlesztésében és a befektetések élénkítésében. Információkkal segítik a településeket, és láthatóvá teszik a befektetőket váró területeket és ügyeket. Erre a célra bővíthető angol nyelvű adatbázist is létrehoztak. Az elnök a napokban Kínába utazik, ahol négy településen is konferencián népszerűsíti megyénk turizmusát és a Leader-programot. Szegednek az élelmiszer- és tudásiparát, valamint megújuló energiával kapcsolatos elképzeléseit mutatja be. A tervekben egy ottani befektetési koordinációs iroda nyitása is szerepel.A meghirdetett pályázati keretek és a lekötött uniós támogatások jó arányáról beszélt Tatai Laura, a Miniszterelnökség Európai Fejlesztésekért Felelős Államtitkárságának főosztályvezető-helyettese. Nem tért ki rá, de kivetítőn megmutatta: mennyi forrást kapnak a megyei jogú városok a címzett uniós keretből és a Modern városok programban együtt. Utóbbiról megírtuk: Szegednek a miniszterelnök 70 milliárd forintot ígért (2017. február 15.: 19 projektre 70 milliárdot ígért Orbán Viktor ). A kivetített térképen viszont kizárólag a címzetten érkező 34 milliárd forint szerepelt.

Az ellentmondásról kérdeztünk volna, de a főosztályvezető-helyettes nem nyilatkozhatott a sajtónak. Hódmezővásárhelynél is csak a 9,84 milliárd forint címzett támogatás szerepelt, de oda – a Modern városok program utolsó állomásaként – pénteken érkezik a kormányfő.