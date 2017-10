Itt élned, halnod kell - ingyenes rockmusical a Dóm téren

A zene, melyben népzenei motívumok is megjelennek, alapvetően rockalapokra épülő szimfonikus alkotás, melyet a Kormorán együttes szerzői jegyeznek. Szöveges betétként történelmi idézetek és versek szerepelnek a darabban. A koreográfus Doktor László, a Makói Forgatós Táncegyüttes művészeti vezetője.



A produkció célja, hogy a nézők összefüggéseiben lássák a nemzet sorsának alakulását. Megjelenik benne a honfoglalás, István király, a mohácsi csatavesztés, a világháborúk és az 56-os forradalom is.



A darabot tavaly júniusban a Hősök terén mutatták be, az Esztrád Színház pedig most egy hat előadásos turnét szervezett belőle, melynek utolsó állomása lesz Szeged. A produkcióban, melynek száz résztvevője van, a Forgatós Táncegyüttes is szerepel, illetve szegedi lovasok is feltűnnek benne.



Az előadás VIP-lelátójára korábban már lehetett jegyet váltani, minden más ülőhely azonban ingyenes. Az este 8 órakor kezdődő produkcióra fél órával korábban engedik be a nézőket. A darab kétórás, szünet nélkül.