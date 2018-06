Itt már szabadon fürödhetünk a Tiszában - átadták a szabadstrandot Algyőnél - galéria

– Mérföldkő Algyő életében a szabadstrand megnyitása. Most az alapokat adjuk át, amire lehet építkezni – fogalmazott Molnár Áron polgármester a pénteki hivatalos átadón. Felelevenítette, hogy nagyjából húsz éve helyi fiatalok – köztük ő is – kapákkal, kaszákkal felszerelkezve mentek a folyópartra, kitisztították egy részét, s hétvégente több százan fürödtek a Tisza algyői szakaszánál. Elmondta, a nagyközség több, a folyóhoz kapcsolódó fejlesztést tervez, részben az elnyert 143 millió forintos európai uniós források felhasználásával. A projektek első üteme a kishajókikötő áthelyezését, illetve a hotelnél horgászstég létesítését tartalmazta. A strandot az önkormányzat saját forrásból alakította ki, az erre elkülönített 10 millió forintból már 9-et felhasználtak. Hamarosan büfé is nyit a strand területén, így minden adott lesz ahhoz, hogy fogadják a fürdőzőket.Az üzemeltetést az önkormányzat cége, a Gyeviép Nkft. végzi, amelynek ügyvezetője, Katona Antal lapunknak elmondta, péntektől lehet a csónakokat levinni a mólóhoz, jelenleg 50 megkötött szerződésük van, de folyamatosan érkeznek megkeresések a kishajótulajdonosoktól. A kivitelezést végző MAHART Tiszayacht Kft. ügyvezetője, Keresztes Nagy Csilla pedig arról beszélt, hogy a folyó tavaszi áradása hátráltatta a munkálatokat, de igyekeznek még ebben a hónapban befejezni a teljes létesítményt.A 200 fürdőzőre tervezett szabadstrand a hét minden napján reggel 8-tól 20 óráig látogatható. Katona Antaltól megtudtuk, bár az előírások alapján 500 vendég alatt nem szükséges vízimentőket alkalmazniuk, ennek ellenére a várhatóan forgalmasabb napokon, vagyis pénteken és hétvégén lesznek vízimentők a strandon. Állandó személyzetet azonban minden nap biztosítanak, az ő feladata lesz például az is, hogy este nyolckor jelezze, bezár a strand. Kialakított elsősegélynyújtó hely is van, továbbá öltöző, tusoló és mosdó is várja a vendégeket.