Itt minden helyben készül: manufaktúrát avattak Kübekházán

Kübecker Manufaktur néven új vendéglátóhely nyílt Kübekházán. Az apró, sváb, német és magyar termékeket kínáló boltocska a falu újabb gyöngyszeme: a betérő vendégnek az az érzése, mintha a nagyszülői parasztházba érkezett volna. Régi családi képek a falon, kandalló a sarokban, kockás függöny az ablakon, levendulacsokrok lógnak a plafonról, a pultban pedig helyben sütött péksütemények, kézzel készített bonbonok és kekszek, illetve torták, pohárkrémek közül lehet válogatni.– Tavasszal kezdődött meg az építkezés a Fő téri, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban – mesélt a kezdetekről a vasárnapi átadóünnepségen Molnár Róbert polgármester. – Az áram és a víz kivételével mindent közmunkásaink és önkénteseink csináltak, vagyis nem elsősorban pénzből, hanem a falu iránti szeretetből épült.Természetesen azonban anyagiak is kellettek hozzá: a falu 5 millió forintos pályázati forrását nagyjából ugyanennyi önkormányzati önrésszel egészítette ki. Nonprofit kft.-t hoztak létre az üzemeltetésére, a cél ugyanis egyrészt a település népszerűsítése, másrészt, hogy a lakók alacsony áron juthassanak hozzá a prémium kategóriás termékekhez. Tény: meglehetősen nehéz 280 forintért tortaszeletet vagy 150 forintért cup cake-et találni – Kübekházán ilyen árakkal dolgoznak.A megnyitón a legnépszerűbb a lágy fagylalt volt: nagyjából fél órát csúszott is az ünnepélyes megnyitó, mert akkora sor állt a külső pultnál. De a sütemények is jól fogytak – elsősorban elvitelre. – Három napja készítjük a kezdő készletet – árulta el Lombfalvi Tamásné Mile Kitti, aki most végzett cukrász-szakácsként, és egyből megkapta a manufaktúra vezetését. Mint elárulta, a bonbonok és trüffelgolyók jelentették számára a legnagyobb kihívást, azokat a legnehezebb elkészíteni.A Kübecker Manufaktur reggelenként frissen sütött péksüteményeket, illetve szendvicseket, késő délutántól pedig meleg ételeket is kínál majd a kübekháziaknak, illetve az oda érkezőknek.