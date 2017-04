Itt számítson traffipaxra Csongrád megyében, ha ma útnak indul!

A járművezetők 2017. április 14-én a következő helyszíneken számíthatnak sebességmérésre Csongrád megyében:



08.00-12.00 4519-es út Csongrád-Felgyő között

12.00-16.00 Csongrád, Vasút utca

16.00-20.00 451-es főút Csongrád-Szentes között

06.00-12.00 Mindszent, Szabadság utca

12.00-16.00 Mindszent, Napkelet utca

08:00-11:00 Kistelek, Petőfi utca

12:00-14:00 Kistelek, Kossuth utca

15:00-16:00 Kistelek, Rákóczi utca

16:30-18:00 Kistelek, Árpád utca

07:00-12:00 M5 autópálya jobb- és bal pályatest 140 km-173 km+850m (Kisteleki lehajtó-Országhatár között)

13:00-19:00 M5 autópálya jobb- és bal pályatest 140 km-173 km+850m (Kisteleki lehajtó-Országhatár között)

07:00-12:00 M43 autópálya jobb- és bal pályatest 3 km+450m-34 km (Szeged-Északi lehajtó-Makó lehajtó között)

13:00-19:00 M43 autópálya jobb- és bal pályatest 3 km+450m-34 km (Szeged-Északi lehajtó-Makó lehajtó között)

08:00-10:00 Makó, Csanád vezér tér

10:00-12:00 Makó, Kossuth utca

14:00-16:00 Makó, Aradi utca

16:00-18:00 430-as főút Makó-M43 között

06.00-14.00 Zsombó, Szegedi út

14.00-22.00 Szeged, Bertalan-híd

09:00-12:00 Szentes, Rákóczi Ferenc utca

13:00-15:00 Szentes, Ipartelepi út

16:00-17:00 Szentes, Vásárhelyi út

17:30-19:00 Szentes, Rákóczi Ferenc utca





A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a közlekedési balesetek megelőzése érdekében, az ünnepi hétvégén fokozott ellenőrzést tart a megye útjain. A rendőrök az akció során, egyebek mellett a passzív biztonsági eszközök használatát, valamint a sofőrök biztonságos járművezetésre alkalmas állapotát ellenőrzik.



Az ünnepi hétvégén a forgalom megnövekedésére kell számítani, amellyel egy időben a menetidő a szokásos többszörösére nőhet.



A járművezetéshez elengedhetetlen a megfelelő fizikai és mentális állapot. Amennyiben hosszú útra indulnak, tartsanak többször pihenőt, amelyek során mozgassák át végtagjaikat!



Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az ünnepi hétvégén sokan választják a kerékpárt. Csak a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban lehet közlekedni, biciklivel is! Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a fényvisszaverő mellény viselése és a világítóberendezés használata elengedhetetlen!



A gépkocsivezetők részéről a kétkerekűek előzése során kisebb sebesség, nagyobb körültekintés és megfelelő oldaltávolság megtartása szükséges!



Már a kis mennyiségű szeszesital-fogyasztás hatására is nő a reakcióidő, kedvezőtlenül változik a veszélyérzékelő képesség, tompulnak a reflexek. A nagyobb mértékű alkoholfogyasztás beláthatatlan követkeményekkel járhat. Az ittas vezetés baleseti kockázata kimagasló!



A rendőrség arra kéri a szórakozóhelyek üzemeltetőit, amennyiben tudomásuk van arról, hogy a vendég járművel érkezett, hívják fel a figyelmét arra, hogy szeszesital-fogyasztás után ne üljön volán mögé! A kerékpárosok is csak a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban közlekedhetnek!



Nem csak az ittas járművezetés kockázatos, hanem olyan gépkocsiban utazni is, amelyet láthatóan ittas személy vezet!