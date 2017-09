Itt van az ősz, itt van újra, irány suliba, dolgozni a 34 fokban - előtte ismételjék át a tegnapot!

A nemzeti tanévnyitó résztvevői. Biztos, hogy nem lennének szívesebben a strandon. Fotó: MTI

Éjjel szerencsére rendesen lehűl már a levegő, így reggel nem sülnek meg a belvárosi dugóban. Délután a 34 fokban már lehet - mert ne legyenek kétségeink afelől, hogy dugó lesz délután is. Most, hogy ilyen kedvesen beköszöntünk, azt is megmutatjuk, milyen időjárással köszönt be az ősz . Mert hogy úgy tűnik, ez az utolsó igazi nyári nap.

Az iskolára hangoltunk már tegnap is: a szentesi elsős, Zsolna mesélt , mit vár a sulitól, és tanévnyitón is jártunk . Sikerült életet lehelni a Neptun azon részébe is, amely eddig nem működött , így mindenki felveheti végre az óráit az egyetemen is. Az összegyetemi gólyatábor kapcsán pedig arról a meglepő tényről adtunk hírt, hogy a Laposon rendezik a bulit, mert a szervezők sokallták a Partfürdő árajánlatát . Kíváncsian várjuk, milyen helyszínt sikerül kialakítani. A buliból egyébként a felnőttek sem maradnak ki: azon kívül, hogy ők vezetik majd a dugóban veszteglő, gyermekeket iskolába/hazaszállító autókat, köreikben is végeznek a közeljövőben kompetenciamérést . Ne lepődjön meg, ha pókerarccal kérdik meg, tud-e számolni! Embercsempészekre csaptak le a rendőrök Szegeden - ez örvendetes. Ezer euró volt a tarifa fejenként. Az viszont kimondottan szomorú, hogy öli a szegedi fákat a klímaváltozás - meg az, hogy a sok beton miatt a víz jó része sem jut el oda, ahová kellene. Az meg a legszomorúbb, amit egy nyomorult művelt a Balatoni utcai játszótér csúszdáján . Ha már szomorkodunk - nem kellene ennek így lennie, ha embertársaink tudnák például kulturáltan használni a köztereket -, csapjuk hozzá ezeket a megnyugtató negatív szavakat is A Roosevelt tér egyik patinás épületében lázadás tört ki az állapotok miatt , az iskolatalálkozóra készülő öregdiákok pedig nem jutnak be egykori iskolájukba, mert abból medencés luxustanya lett . Így múlik el a világ dicsősége - ahogy elmúlt a nyár is. A vásárhelyi rendőrség meg egy alaposan dokumentált biciklilopás elkövetőjét keresi - segítsenek a rendőröknek! Van elég dolguk, nyomoznak a Táltos iskola ügyében is Lehet, hogy nem fogják nekünk elhinni, de ma Fajsz, Farkas és Kurd napja van. Többek között . Köszöntsék rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket, aztán gyerünk a dugóba! Szép napot kívánunk, olvassanak minket napközben is!