Ittas fesztiválozókra vadásztak

A Csongrád megyei rendőrök a Szegedi Ifjúsági Napok környékén, a rendezvény ideje alatt úgynevezett finn módszerrel ellenőriztek. Augusztus 25-éről 26-ára virradóra 425 járművezetővel szemben intézkedtek, akik közül két sofőr ellen büntetőeljárás indult. További két gépkocsivezetővel szemben közigazgatási bírságot szabtak ki. A következő éjjel 346 sofőrt szondáztattak, hármójuk ellen büntetőeljárás indult.



Az alkoholszondáztatás gyors és hatékony módszerét a finn rendőrség dolgozta ki és alkalmazta elsőként. A módszer lényege, hogy több leállító és biztosító rendőr bevonásával egyszerre több járművezető ellenőrzése történik meg, rövid idő alatt. Kábítószert is találtak a rendőrök a fesztiválozóknál: az egyik férfinál a ruházat- és csomagátvizsgálás során kábítószergyanús tablettákat, fehér port és növényi törmeléket találtak még a SZIN első napján a rendezvény bejáratánál. A nyomozók a gyanúsított otthonában alufóliába csomagolt fehér port, több mint 60 tablettát és kábítószer fogyasztásához használt eszközöket is lefoglaltak. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték az előzetes letartóztatását, kábítószer birtoklása miatt indult eljárás ellene. A rendőrök további két férfinál találtak növényi törmeléket a fesztivál bejáratánál. Ellenük is eljárás indult.