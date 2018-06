Ittas vezetésért vették el Szegeden a Viszkis jogosítványát

Elvették a rendőrök Ambrus Attila jogosítványát, miután egy közúti ellenőrzés során az általa megfújt alkoholszonda pozitív értéket mutatott – számolt be róla a HVG A beszámoló szerint körülbelül két hete volt Szegeden egy fesztivál vendégeként, de nem merte az autóját a Tisza-parton hagyni, ezért vasárnap hajnalban át akarta vinni a kocsiját a szállására. Mint kiderült, előző este megivott két feles pálinkát, ezt mutatta ki az általa megfújt alkoholszonda.Ambrus azt nyilatkozta, közúti ellenőrzésről volt szó, sokakat megállítottak a rendőrök, nemcsak őt. Azt egyelőre nem tudja, mennyi időre vonhatják be a jogosítványát, de azt mondta, ez nem jelent problémát, sofőrje is van, és a felesége is tud vezetni.