Január ötödikéig érvényesek a bérletek Szegeden

A parkolóbérletek ára nem emelkedik. Idén is az első gépjármű után 90 százalékos díjkedvezményt biztosítanak Szegeden a lakosságnak. Így az éves lakossági parkolóbérletért 2610 forintot kell fizetni, míg a háztartás második autójára 65 ezer 250 forintért váltható éves bérlet. Korábban az volt a gyakorlat, hogy január közepéig lehetett az előző évben megváltott parkolóbérleteket használni, idén azonban csak január 5-én éjfélig érvényesek.



Az új esztendő újdonságot is hozott: immár napijegyet is lehet váltani a sárga parkolózónára a Szegedi Közlekedési Kft. ügyfélszolgálatán, míg márciustól már az automatáknál és SMS-ben is lesz erre mód. A jegy ára 1320 forint, vagyis hatórányi parkolást kell megfizetni az egész napos jegyért.



A tömegközlekedési eszközökön utazók is a tavalyi áron válthatnak bérletet, a decemberi január 5-én üzemzárásig még érvényes. Érdemes tudni, hogy keddtől módosul a 2-es villamos menetrendje, a pontos indulási idők, valamint a garantáltan alacsonypadlós járatok közlekedéséről az SZKT honlapján lehet tájékozódni.