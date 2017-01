Január végén találkozik Botka Lászlóval Orbán Viktor Szegeden

Január 30-án látogat Szegedre Orbán Viktor – jelentette be Budapesten a Kormányinfón Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormányfő a Modern Városok Program elemeiről egyeztet Botka László polgármesterrel. Lázár a tavaly december 14-i sajtótájékoztatóján már elmondta, a kormány jóváhagyta az új Tisza-híd építését és az új sportuszoda létesítését.



Arról is beszélt, hogy a tervek szerint Szegeden 200 hektáros új ipari park épül, amelynek Palkovics László oktatási államtitkár lesz a kormánybiztosa. Orbán Viktor legutóbb 2014 októberében járt Szegeden, amikor Kothencz János fideszes polgármesterjelölt mellett kampányolt. A miniszterelnök 2015 tavasza óta látogat el a megyei jogú városokba a Modern Városok Programban, és fejlesztési megállapodásokat köt a polgármesterekkel az állami pénzek és uniós források felhasználására.



A 23 megyei jogú városból már csak négy maradt, a fideszes vezetésű Győr és Hódmezővásárhely, valamint a szocialista irányítású Salgótarján és Szeged. A miniszterelnök pontos szegedi programját még nem közölték, arról a szegedi városháza sem tudott nyilatkozni.



Az Index és a Délmagyarország szerint is a találkozó azért ígérkezik különösen pikánsnak, mert Botka László december végén jelezte, hogy amennyiben teljesülnek a feltételei, vállalná a baloldali miniszterelnök-jelöltséget.