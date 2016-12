Januárban ismét indul a szegedi fogyókúraverseny

Az ünnepek a legtöbb családban az evésről szólnak, a felszaladt pluszkilók ellen azonban már januártól el lehet kezdeni felvenni a harcot. Ismét megrendezik ugyanis a hagyományos szegedi fogyókúraversenyt – szám szerint a 16.-at. A forgatókönyv most is ugyanaz: a fogyni vágyókat az edzések mellett diétával is segítik a szervezők.– Ebben az évben a megnövekedett speciális igények kielégítésére több új óratípust is bevezettünk – mondta el Kovács Éva főszervező. – Ilyen például a Pro-ski Training, amely a símozgáson alapul, és olyan izomcsoportokat is megmozgat, amelyeket a hétköznapokban nem használunk. Lesz gerinctorna gerincterapeuta vezetésével, illetve csoportos TRX-óra is. Heti háromszor pedig továbbra is elérhető az aquagimnasztika az Anna fürdő fűtött nagymedencéjében. Ezt kortól, nemtől, fizikai állapottól függetlenül bárki végezheti, mert nem terheli az ízületeket.Az órákat továbbra is a Vadász utcai StartUp Fitnessben tartják, itt lehet jelentkezni a versenyre is január 2. és 14. között 17-től 19 óráig. A regisztráció a lapunkban található kuponnal 500 forinttal olcsóbb. A fogyni vágyókat idén már komplett étrenddel is segítik: egy orosházi, tej-, tojás-, liszt- és cukormentes ételekre specializálódott cég szállítja majd a szétválasztó diéta szerint készült ételeket azoknak, akik ezt igénylik. A verseny május közepéig tart, a leghatékonyabban fogyókúrázó nyereménye egy kétszemélyes wellnesshétvége.