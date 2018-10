Januárban kezdhetik el a Belvárosi mozi felújítását

Teljesen megújul majd a Zsigmond Vilmos terem is. Fotó: Karnok Csaba

– A napokban jártuk be a lehetséges kivitelezőkkel a mozi épületét. Jelenleg nyolc cég érdeklődik a munka iránt. A közel százéves műemlék épület felújításához szükséges engedélyeket már megkaptuk, a közbeszerzés kiírása folyamatban van – mondta el Jávorszky Iván, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nkft. igazgatója, akit arról kérdeztünk, mikor fognak hozzá a Belvárosi mozi felújításához.Mint megírtuk, az eredeti tervek szerint már nyáron elkezdték volna az összesen 620 milliós, komplex felújítást, de akkor az engedélybeszerzés elhúzódása miatt erre nem volt lehetőség. Nyáron úgy tűnt, októberben, novemberben hozzáfoghatnak a munkához – a jelenlegi állás szerint azonban ez leghamarabb jövő januárban indulhat el.– A felújítási projekt két pályázatra bontható, amelyekre az uniós forrás elvileg rendelkezésünkre áll. Az energetikai célú pályázatunk rendben van, a turisztikai célú részleteiben vannak még nyitott kérdések. Ha ezeket tisztázzuk az illetékes hatósággal, kiírhatjuk a közbeszerzést – magyarázta az újabb csúszás okát Jávorszky Iván. Megjegyezte, a januári munkakezdés csak akkor tartható, ha a közbeszerzési eljárás optimális időn belül lezárul. A megújult moziba az első nézők valószínűleg jövő szeptemberben ülhetnek be.Mint korábban megírtuk, a felújítás során teljesen megújulna a Zsigmond Vilmos terem, ahol kicserélik a mozivásznat, a hangrendszert és a székeket, renoválják a terem faburkolatát, akadálymentesítenek és átjárhatóvá tesznek minden teret az épületben, a pincében pedig interaktív mozis kiállító-, illetve játszóteret alakítanak ki. Korszerűsítik a fűtési, szellőző- és világítási rendszert is, kicserélik a nyílászárókat, hőszigetelik az épületet.Mivel az épület egészét érintő munka a tervek szerint 7 hónapot vesz igénybe, fölmerül a kérdés, hogy hol tartják meg jövő május végén a Zsigmond Vilmos Filmfesztivált. – A Csőke József terem többé-kevésbé működni fog a felújítás alatt is, a fesztiválba pedig másik két helyszín – a Grand Café és az újszegedi Délvidék Ház – is bekapcsolódik. Ezzel ugyanúgy 3 teremben tudunk majd vetítéseket tartani, mint eddig – mondta az igazgató. Érdeklődésünkre hozzátette, a felújítás kezdetéig a 10 közvetítésből álló Met-sorozatot a Zsigmond Vilmos teremben tartják – ez idén összesen 5 alkalmat jelent –, utána pedig átköltöztetik a Délvidék Házba, ahol megfelelő a hangtechnika, a vásznat pedig valószínűleg a Belvárosi mozi felújítás alatt álló terméből viszik a helyszínre.