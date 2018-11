Januártól új közjegyzői díjrendelet lép életbe - Gyökeresen átalakíthatja a jogot a technológia

Lesznek-e ötven év múlva is közjegyzők, bírák, ügyvédek? – tette fel a kérdést Szegeden a Jog jövője címmel megrendezett Közép-európai Közjegyzői Kollokviumon Tóth Ádám. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke szerint egyértelmű, hogyha lesznek, az a hivatásgyakorlás teljesen más lesz. Ma az látszik, hogy a gép a sokszorosan ismétlődő tevékenységben jobb, mint az ember, de a kreatív, egyedi és az új dolgok megalkotásában gyengébb. Az ugrásszerű változások őseinket is sokkolták, de a társadalom mindig alkalmazkodott a változásokhoz. A Szegedi Közjegyzői Kamara elnöke, Sándor József szerint a háromnapos program keretében olyan új információk hangzanak el, amelyeken akár heteket, hónapokat töprengenek majd a jelenlévők. A jogalkotásban megjelenő informatikát szögesdrótnak nevezete, ami lezár egy korszakot, de ugyanakkor egy fejlődést indít el.A találkozón jelen volt Trócsányi László igazságügyi miniszter is, aki szerint a jog konzervatív tudomány, de ugyanakkor át kell gondolni, hogy a közjegyzők hogyan tudják az új világot beilleszteni a hagyományos tudásba, technikákba.– Lehet verseny a szakmában, de csakis a szakmai sajátosságok körében. Ne anyagi, hanem minőségi szempontból válasszanak közjegyzőt az ügyfelek! Éppen ezért január elsejétől új közjegyzői díjrendelet lép életbe, mert nem elfogadható az a különbség, ami egy pesti és egy vidéki jegyző bére között van, hiszen az utóbbinak sokszor nehézséget okoz még az iroda működtetése is. Emellett a kinevezés kötelező feltétele lesz a közjegyzői vizsga, míg a kinevezettek számára többlépcsős pályaalkalmassági vizsga lesz, valamint nemzetközi összehasonlító vizsgálatokra is szükségessé válnak – hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette, a hosszú, idegen nyelvre nem fordítható jogszabályokat is érthetővé kívánják tenni, a 20–30 oldalas banki dokumentumok felolvasását is rövid, de részletes tájékoztatóra cserélnék.Parti Tamás, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnökének beszámolójából kiderült, az új technológiák által egy pénzintézet például a jövőben a szerződéseket elektronikusan az ügyfél rendelkezésére bocsáthatja, a kommunikáció akár videókonferencia segítségével is megtörténhet, és a szerződések a távollévő felek között elektronikus aláírásokkal megköthetők lesznek, úgy, hogy papíron semmi sem jelenik meg.