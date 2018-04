Japánul is posztoltak verset a Somogyi falára, költészet került az aszfaltra a Széchenyin

– Tavaly csatlakozott a szegedi Somogyi-könyvtár a Posztolj verset! elnevezésű mozgalomhoz. 113 éve született a költőóriás József Attila, ezért az a célunk, hogy április 26-áig 113 vers gyűljön össze a könyvtár bejáratánál lévő falon – mesélte lapunknak Piri Ildikó, a szegedi mozgalom egyik szervezője.– Figyelembe véve a nagyarányú érdeklődést, valószínűleg bőven meghaladjuk a kitűzött versszámot. Egy másodikos osztály felírta a kedvenc verseit, majd eljöttek a könyvtár elé, és közösen elszavalták József Attila Altatóját. Ezek a látványos alkalmak közelebb hozzák az irodalmat minden korosztályhoz – fejtette ki a szervező.– Külföldiek is posztoltak kedvenc műveket: egy japán idézet szerint a legfontosabb idő az életben mindig ebben a pillanatban van. Van, aki a kiragasztott verse alá saját rajzot készített, ezzel színesítve a verskiállítást – mondta Piri Ildikó.A Széchenyi térre is kerültek ki versek: az oszlopok mellett az aszfaltra is jutott a költészetből. Méghozzá Petrarca:Bárki szabadon kiragaszthatja kedvenc versét a Somogyi-könyvtár falára. Fotó: Kuklis István