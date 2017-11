Járt Kero Szegeden, de még a botrány előtt

A direktor válasza megérkezett: a híresztelés annyiban igaz, hogy október 29-én és 30-án délelőtt Kerényi valóban rendelkezőpróbát tartott Szegeden. Ez azonban még közvetlenül a botrány kitörése előtt történt.



A szegedi színház több munkatársa is megerősítette, hogy Kero nem járt október 30-a után a teátrumban. „Az eredeti tervek szerint 13-án estétől átvette volna asszisztensétől a próbák vezetését, de a személyét érintő botrány kirobbanását követően az előadást létrehozó koprodukciós partnerek úgy döntöttek, hogy ez nem történhet meg. A döntésről a produkció tulajdonosa, az Operettissima Kft. vezetője értesítette a rendezőt, aki ezt tudomásul vette" – közölte a főigazgató, aki karmesterként a legtöbb próbán jelen volt.



Mivel A sevillai borbélyt a Co-Opera együttműködés révén mutatták be tegnap este Szegeden, a rendező és a színház között semmiféle szerződés nincs, a koprodukciós partnerekkel egyeztetett a teátrum.



– A produkció tulajdonosának egyetértésével már november 2-án úgy döntöttem, hogy az előkészületekben való személyes részvétele nemkívánatos – nyilatkozta Gyüdi Kerényiről. Ahogy több szereplő is megerősítette: a színpadra állítás oroszlánrészét a rendezőasszisztensek, Pányik Tamás, Magyar György és Czene Zoltán végezték.