Járt már pórul buszon, vonaton?

A közelmúlt egyik slágertémája volt, hogy lehet-e inni a vonaton vagy a buszon. Akadt már kellemetlensége abból, hogy belekortyolt az ásványvizes üvegbe, vagy nassolt a tepertős pogácsás Fornettiből? Ossza meg velünk történetét, kérdezze fogyasztóvédelmi szakértőinket! Fontos, hogy ezen a területen is védik a szolgáltatást igénybe vevőt rendelkezések, és jogorvoslatra van lehetősége.



Mindenkit érint a személyiségi jog, egyúttal kényes terület is. Mit tehetünk, ha kamera rögzít bennünket, kikérhetjük a felvételt? A gép nem ember, mégis hibázik – hova forduljunk, ha rossz jegyet ad ki a buszállomáson vagy a vasúti pályaudvaron az automata?



Az ellenőröket nem szeretjük, mégis vannak. Hol reklamálhatunk, ha sérelmezzük a hangnemet, ha nem érezzük jogosnak a pótdíj kiszabását, a büntetést? Mit tehetünk, ha úgy adódik, hogy balesetet szenvedünk egy tömegközlekedési eszközön?



Magyarországon előfordul, hogy késik a vonat vagy a távolsági busz. Járt már így? Hová fordulhat, ha ebből komolyabb kára származik? Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, ott a cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat.



Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértőink olvasóinknak személyesen is próbálnak megoldási javaslatot adni. A válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a portálunkon.



<a data-cke-saved-href="http://kerdoiv.lapcom.hu/view.php?id=639" href="http://kerdoiv.lapcom.hu/view.php?id=639" title="Járt már pórul buszon vagy vonaton?">Járt már pórul buszon vagy vonaton?</a>