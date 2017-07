Járt már pórul étteremben, fesztiválon?

Javában tombol a nyár, sokan mennek szabadságra, a nyaralók pihenésük ideje alatt gyakrabban döntenek úgy, főzés helyett ellátogatnak egy-egy étterembe, kifőzdébe. Járt már úgy, hogy nem azt hozták, amit rendelt, fövetlen volt az étel, vagy nem azt a húst kapta, amit kifizetett? Írja meg történetét!



Ha csak a strandig jutunk el nyáron, az egész napos pihenés mellett biztosan ott is bekapunk néhány falatot. Nagy melegben gyorsabban romlik az étel – lett már rosszul büfémenütől, lángostól, palacsintától? Kihez tudott fordulni, ha nem jutott dűlőre az étkezde vagy a strand üzemeltetőjével?



A pörkölt nyáron is forrón jó, az uborkasaláta, a sör vagy a hosszúlépés pedig hidegen. Ha az utóbbiak valamelyike langyos, elronthatja a napot, az estét, de az is, ha drága ital helyett inkább jégkockát kapunk. Reklamált már ilyen ügyben, kérte a panaszkönyvet, és bele is írta sérelmét? Ossza meg velünk, mi lett vége!



Egy-egy jó hírű, egész évben működő éttermet érzékenyen érint a negatív panaszkönyvi bejegyzés, így jellem-

zően készségesek a problémák megoldásában. Írja meg nekünk, ha volt ilyen tapasztalata, árengedményt kapott, máshogy orvosolták a panaszát, vagyisa története jóra fordult.



A szezonálisan nyitott helyeknek nyáron maximum 8-10 hetük, erős hétvégéjük van, és ezalatt profitot kell termelni. Nagyobb lehet a kísértés



a túlszámlázásra, a gyengébb minőségre, és a higiéniára sem jut mindig kellő energia. Akarták már lehúzni, becsapni pénzzel, étellel, itallal?



A fesztiválok időszaka jó alkalmat teremt arra, hogy kipróbáljunk egy-egy különlegességet, és ezt ne is mulasszuk el. Tény, hogy egy-egy neves rendezvényen a külföldi vendégek pénztárcájához igazítva aranyárban mérik az ételt és az italt. Előfordult már, hogy kinyílt a bicska a zsebében, és úgy gondolta, ez rablás?



Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon. Itt cikkünk végén kérdezhetik

a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). A többeket érintő kérdésekre született válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint portálunkon.



Elégedett volt a legutóbbi szállásával? Copy