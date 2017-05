Járt már úgy, hogy becsapták a reklámmal?

Gyakran sokalljuk a reklámot a televízióban, ám ez nem feltétlenül fogyasztóvédelmi terület, viszont elkapcsolhatunk oda, ahol csak nagyon kevés fut. Örök kérdés, hogy hihetünk-e a reklámoknak. Azon már túl vagyunk, hogy a csodaszer néhány nap alatt lefogyaszt, vagy éppen megnöveszti a hajunkat, de bőven találkozunk még hazugsággal határos túlzásokkal.



Járt már úgy, hogy nem azt kapta, amit a reklám ígért, és a hatás elmaradt a várttól? Írja meg történetét, kérdezze tanácsadóinkat!



Mennyire hihetünk a reklámokban szereplő állításoknak? – A legjobb, a legolcsóbb, a leggazdaságosabb – harsogják a termékről vagy szolgáltatásról a reklámozók, ám ezzel kemény büntetéseket is kockáztatnak. Előfordult már, hogy bedőlt egy ilyen állításnak, és becsapottnak érezte magát?



Hova fordulhatunk, kinél tehetünk panaszt, ha a reklámban szereplő termék meg sem található a boltban vagy a webáruházban? Mennyire szabályos a készlet erejéig felhívás? Szinte mindenki járt már úgy, hogy bedőlt a csábításnak, az üzletben meg hoppon maradt, mert mire odaért, elfogyott az „alkalmi vétel".



Sokan gyűlölik a postaládába dobott kéretlen reklámokat, két nap után nem is fér már bele a komoly levél, továbbá rövid úton az is kiderül, hogy nyaralni mentünk, jöhetnek a betörők. Ön szerint célt érünk, ha kiírjuk, hogy nem kérjük a reklámújságot?



Mennyire hihetünk az illusztrációs képeknek, mit tehetünk, ha nem a meghirdetett áron tudjuk megvásárolni a terméket? Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, ott a cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, megoszthatják tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértőink olvasóinknak személyesen is próbálnak megoldási javaslatot adni. A válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a portálunkon.



Csapták már be reklámok?