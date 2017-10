Járt már úgy, hogy elveszítette a garanciát?

Nemcsak a fogyasztók, sokszor a vállalkozások sem tudják, mi a különbség a szavatosság és a jótállás – a köznyelvben ez utóbbi a garancia – között. Nem ismerjük a lehetőségeinket, ezért sokszor nem is élünk vele.



A szavatossági kötelezettség új termék esetében két, használtnál jellemzően egy év. Ez időn belül a kereskedő köteles ez elromlott terméket ingyenesen javítani, cserélni, vagy az árát leszállítani. Járt már úgy, hogy ezt nem sikerült elérni? Hova fordult a panaszával?



Tudta, hogy a kötelező jótállás a szavatossági jogokon felül további kedvezményeket biztosít? Ilyen például a bizonyítási kötelezettség, amely a kötelező jótállás teljes egy éve alatt a vállalkozást terheli, azaz neki kell alátámasztania – például szakvéleménnyel – az ellenérveit. Volt már ilyen vitája?



Írja meg történetét! Kevesen tudják, hogy kötelező jótállás esetén nincs számlabemutatási kötelezettségünk, elegendő a jótállási jegy. Ugyanakkor ha nem kaptunk ilyet, a garanciális igény a számlával is érvényesíthető. Nehezen tudunk hibázni... Volt már problémája hiányzó papírok miatt?



Gyakori, hogy a termék gyártója a kötelező előírásoknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, de megteheti ezt a kereskedő is. Új autónál ez teljesen megszokott, sőt a szalonban meg is vásárolhatjuk a hosszabb garanciát. Volt már gépkocsijával garanciális probléma? Írja meg, hogy oldódott meg!



A kötelező jótállás érvényességéhez további követelmények is előírhatók, például az, hogy a gázkazánt vagy a klímaberendezést szakszerviz helyezze üzembe. Ezt követően persze a kötelező karbantartást is szakembernek kell végeznie.



Autónál ez természetes, de a kisebb értékű tartós fogyasztási cikkeknél ez frissebb. Nincs már multiknál hegyekben álló klíma, amit visz és szerel boldog-boldogtalan. Előfordult már önnel, hogy nem szakszerű üzembe helyezés miatt elveszítette a garanciáját?



Előfordul, hogy a konyhában, fürdőszobában nem sikerül a csempézés, a festés-mázolás. Tudta, hogy már a húszezer forintot meghaladó, javító-karbantartó szolgáltatásoknál kötelező a hat hónapos jótállás?



Járt már úgy, hogy csak szóban állapodott meg a – munkákból ki sem látszó – mesterrel, és ebből vitájuk támadt? Írja meg történetét! Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, ott cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat.



Online sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda (GVTI). Szakértőink olvasóinknak személyre szabottan is próbálnak megoldási javaslatot adni. A válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a portálunkon.



