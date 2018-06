Játék a CSMRFK értékes ajándékaiért: Most ott is lehet gyerek, ahol nem számítunk rá - így közlekedjenek biztonságosan!

Öt napon át játszhat értékes nyereményért



Játsszon a Délmagyarország és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának közös akcióján, és nyerje meg a rendőrség 20 ezer forint értékű ajándékcsomagját, amivel kicsik is, nagyok is jól járnak. Keresse mindennap a delmagyar.hu-n a bűn- és baleset-megelőzéssel foglalkozó cikkeinket, tudjon meg minél többet, mire figyeljen, ha nyaralni, túrázni vagy csak simán napozni indul élő víz mellé, főleg gyerekkel. Mindennap felteszünk egy kérdést, aki az összesre jól válaszol, az megnyerheti a rendőrség értékes nyereménycsomagját. A témákat és a kérdéseket -án, szerdától -én, keddig keresse. A nyerteseket -án, szerdán sorsoljuk, őket e-mailben értesítjü . A díjakat másnap, azaz -én a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon adjuk át. Balesetmentes jó játékot ívánunk!

Baleset- és bűnmegelőzési nyereményjáték

A ötött légkörből kiszabaduló gyerekekre és a szabadságukat töltő szülőkre is több veszély leselkedik nyáron. A 6-8 órás szabályozott napirend és felügyelet után a hatalmas szabadságérzet miatt a özlekedés frontvonalába kerülünk. Az autósoknak fontos, hogy ne rutinból özlekedjenek: az iskolá örnyé én ugyan nem fog gyerekkel találkozni, viszont minden máshol igen. És öztudott, ha elgurul a labda, akkor utána biztos rohan egy gyerek is. A megszokottnál is legyen örültekintőbb. Ha kerékpáros családi kirándulásra indulnak, győződjenek meg arról, hogy a bicikli mindig fel van szerelve a ötelező elemekkel: lámpá előre és hátra, prizmá az első kerékre, ét, egymástól független és megbízható fé , kormány, csengő. A lámpáknak is olyannak kell lennie, amely méteren észlelhető . Emellett ajánlott a protektorok használata a önyökre, térdre és a fejre, főleg gyerekeknél és időseknél. Ha nem tudjá biztosan, hogy sötétedés előtt visszaérnek, mindig legyen maguknál láthatósági mellény, amelynek használata lakott területen ívül és korlátozott látási viszonyok özött ötelező. Mindenkire vonatkozik, hogy a nagy vakációban még óvatosabbaknak kell lennünk: a özlekedés minden résztvevőjének, mert az életek pillanatokon múlnak.