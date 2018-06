Játékosan zárták a tanévet a GEMMA-s fiatalok

A dolgos tanévet rendhagyó módon játékos családi sportversenyekkel zárta a GEMMA Központ. Péntek Imréné intézményvezető lapunknak elmondta, az év legnagyobb eredménye számukra, hogy tavasszal sérült gyerekeiknek, – ahogy hívják őket – Szuperhőseiknek egy speciális játszóteret adhattak át, amelyet jelenleg is bővítenek felajánlásokból. A tanévzáró keretében a Soroptimist Club Szeged adományozói tábláját avatták fel, a szervezet 500 ezer forintot ajánlott fel a játszótér két eszközének kifizetéséhez. Binszki József (DK), a 10-es választókerület önkormányzati képviselője pedig a körzete lakosai nevében egy kerekesszékes hinta vásárlását támogatta. Adományoztak nekik homokozót is, egy társasháztól pedig trambulint kapott a központ. Péntek Imrénétől megtudtuk, bár most zárul egy kampányuk, a műanyag kupakok gyűjtését folytatják, a befolyt összeget a játszótér rendben tartására fordítják.A 2017/2018-as tanévben a központ új lépcsőházának építése is megkezdődött, amire májusig 25 millió forintot költöttek. Pályázaton is sikerrel szerepeltek, így szeptembertől egy hidroterápiás kád fiataljaik rendelkezésére áll. – Az évzáróval közel sem fejeződik be a munka, a nyáron elő kell teremtenünk a fedezetét a liftnek, annak hiányában ugyanis nem tudjuk mind a 15 hozzánk jelentkezett gyereket felvenni intézményünkbe – mondta el Péntek Imréné.Az évzárón számtalan játék várta a fiatalokat, népszerű volt a lengőteke, és a két trambulinnál is folyamatosan váltották egymást a gyerekek. Kormányos Lackó kerekesszékes, így bár felülni nem tudott a Póni-bike-ra, „megsétáltatta" az egyik lovat. Tápai Virág a kerekesszékes hintában kapcsolódott ki, Ágoston Klára pedig a fészekhintát vette birtokba ottjártunkkor, amely több mint egy játék, remekül fejleszthető vele a mozgásérzékelés.– Életünk legjobb döntése volt, hogy három éve a GEMMA-t választottuk. Jelenleg 17 éves Szabolcs fiunk, aki nagyon zárkózott volt, senkinek sem nyílt meg korábban, ám itt az első év végére megmutatta, ki is ő valójában. Sugárzik róla, hogy jól érzi magát – mondta lapunknak Baráth Bernadett, aki a családi verseny állomásait járta végig fiával.Megtudtuk, bár a játékos családi nappal lezárult a tanév, jövő héten az újszegedi Partfürdőn táboroztatják a központba járó gyerekeket.