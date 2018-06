Játszóterek újulnak meg

Az áruházlánc a szervezetekre érkezett szavazatok arányában 400, 200, illetve 100 ezer forinttal támogatja a pályázókat. A győztes projektekről a Tesco vásárlói döntöttek, akik a vásárlások után kapott zsetonnal szavazhattak a számukra legszimpatikusabb kezdeményezésre. Az áruházlánc vásárlói a Csongrád megyében megvalósuló projektre összesen 168 ezer358 zsetont dobtak be, a legtöbbet az Amigos a gyerekekért Alapítvány gyűjtötte. Ennek köszönhetően Csongrád megyében több településen is játszóterek újulhatnak meg, mozgássérült és beteg gyermekek fejlődését segítő programok indulhatnak. Fiataloknak taníthatják meg, hogyan bánjanak felelősen az állatokkal, valamint egy légimentőbázis életébe is betekintést kaphatnak az érdeklődők. Csongrád megyében a szegedi Rókusi körúti Extra áruház vásárlói támogatták legaktívabban a közösségépítő kezdeményezéseket.