Játszótéren támadt Petrára a kutya: segítettünk megtalálni a harapós négylábú gazdáját

Mindennapi harapás



Úgy tudjuk, havonta 5-10 alkalommal fordul elő, hogy háziállatok komolyabb harapása miatt keresik fel a szegedi SBO-t, de a kisebb harapott sérülésekkel gyakran csak a háziorvosig mennek az emberek, hogy megkapják a fertőtlenítést és a tetanuszt.

A jódozott foltok Petra lábfején azt mutatják, hol harapta meg a kutya. Fotó: Török János

– Nem kérünk kártérítést a nénitől, csak szeretnénk tudni, be van-e oltva a kutya, hogy ne szenvedjen fölöslegesen a lányom – mondta tegnap délelőtt a Zöldfa utcai játszótéren Rácz Ágnes, akinek 17 éves lányát, Petrát szombaton ott harapta meg egy tacskó.A kutyát egy idősebb, padon üldögélő néni pórázon tartotta, a lány nem provokálta az ebet, csak elsétált mellette. Mire észrevették, hogy a tacskó Petra mindkét bokájában-lábfejében benne hagyta a foga nyomát, a néni már elment a helyszínről. Petráék az SBO-ra mentek, ahol a kamaszlány kapott egy tetanuszt, majd a sebészetet és a háziorvost is megjárták. Közben a Facebookon próbálták megtalálni a nénit, vagy valakit, aki tudja, hol lakhat, hogyan érhető el.

Mivel se a kutya, se az oltási könyve nem volt meg, az anyuka lapunk Csörög rovatát is megkereste. Tegnapi lapunkba be is került a sürgős segítségkérés. Az oltási könyv azért fontos, mert abból kiderül, hogy mikor oltották a kutyát veszettség ellen, felmerülhet-e a fertőzés gyanúja, amit a harapott seben keresztül, nyállal terjeszthet a négylábú. Ha nem áll rendelkezésre az oltási könyv, 7 napon belül el kell kezdeni a fél éven át tartó, öt oltásból álló, igen fájdalmas sorozatot. Kezelés nélkül a veszettség az ember halálához vezethet.Tegnap délután aztán jó hírrel hívott bennünket az anyuka: a néni olvasta lapunk Csörög rovatát, és jelentkezett náluk az oltási könyvvel együtt. Abból pedig kiderült, hogy a tacskó megkapta a kötelező oltásokat, így Petra megúszta az fájdalmas oltási tortúrát.