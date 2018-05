Játszóteret kaptak a sérült gyerekek - speciális hinták, forgók és homokozók kerültek a GEMMA központ udvarára

A cégek, magánszemélyek, jótékonysági szervezetek, iskolák, óvodák önzetlen adományaiból, az algyői önkormányzat és a Szeged–Csanádi Egyházmegye támogatásával elkészült játszótéren jelenleg tizenegy játékelem található, és egyet még későbbre várnak.

– Vágyunk a szabad játékra mindannyian. A közös játék összehozza a sérült és ép embereket is, így jobban tudnak nyitni egymás felé. Azt kívánom, hogy minél több boldogan mosolygó gyereket lássanak itt a játszótéren!

– Évek óta építkezünk. Év elején úgy döntöttünk, ideje kicsit felfüggeszteni ezt a munkát azzal a céllal, hogy a hozzánk járó gyerekek is tudjanak végre önfeledten játszani. Az elmúlt öt hónapban arra koncentráltunk, hogy elkészülhessen ez a különleges játszótér. Különleges, mert Szegeden nincs másik ilyen, és mert mindenki a saját munkáját tette bele. Egy régi álmunk vált most valóra – mondta tegnap a GEMMA Központ udvarán fölállított, sérült gyerekek számára is használható speciális játszótér átadásán Péntek Imréné intézményvezető több száz meghívott vendég, családtagok, rokonok, támogatók körében. A sérült gyerekek fejlesztésével foglakozó intézmény igazgatója elárulta, ő maga például – a rengeteg szervezőmunkán kívül – az 500 négyzetméternyi gumiburkolat lerakásában segédkezett.A játékok számát azonban szeretnék tovább gyarapítani. Péntek Imréné köszönetet mondott mindenkinek, aki a játszótér megvalósítását pénzzel, tárgyi adománnyal, kupakgyűjtéssel, munkával, szervezéssel, lelki támogatással segítette. A jelentősebb összeget adományozóknak elismerő oklevelet is átadott.Mivel a 7 millió forintba kerülő játszótér teljes összegéből a sikeres kampány ellenére még hiányzik 1,2 millió, az adománygyűjtés június végéig folytatódik. Új elemként a GEMMA diákjait Szuperhősként bemutató kampányhoz kapcsolódva ilyen képekkel nyomott pólók forgalmazásába kezdenek hétfőtől: ezek megvásárlásával is tehetünk a sérült gyerekek öröméért.– Mindig lelki feltöltődést ad nekem, ha a GEMMA-s közösséggel lehetek. Itt mindig lehetősége van az embernek, hogy átértékelje saját helyzetét – kezdte beszédét Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Kitért arra is, az idei a családok éve, a sérült és ép gyerekeket nevelő családoké is. Ezért idéntől a nyugdíjához havi 50 ezer forintot kap minden tartósan beteg gyereket legalább 20 évig nevelő nyugdíjas.– fejezte be beszédét az államtitkár.– Ha van szolidaritás köztünk, az felemelő még a bajban is, és igazán örülni is csak akkor lehet, ha azt meg tudjuk osztani. A GEMMA közösségében nap mint nap mindkettőt megtapasztalhatják – hangsúlyozta Kiss-Rigó László, a Szeged–Csanádi Egyházmegye püspöke, aki megköszönte az iskolának juttatott adományokat, és emlékeztetett: aki ad, az mindig gazdagabb lesz. Ezután megáldotta a játszóteret.A beszédek után a díszvendégek közösen átvágták a játszóteret övező szalagot, lufik helyett pedig galambokat engedtek az ég felé, majd a sérült gyerekek önfeledt örömmel vették birtokba új játszóterüket.