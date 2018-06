Javában tart a szegedi vendéglősök térfoglalása

Jó enni-inni, megpihenni a napfény városában, amelynek hangulatához hozzátartozik a kiülős helyek széles választéka. Keresztül-kasul haladva a belvároson szinte bárhol ücsöröghetünk a kellemes teraszokon. Így van ez a mozi szomszédságában is, karnyújtásnyira a Tiszától. A Monster Downtown étterem előtt szól a zene, jó a hangulat. Számolva a székeket a teraszukon rengetegen leülhetnek.



– Valóban, a közelmúltban nyílt teraszunk Szegeden a legtöbb, pontosan száz férőhellyel büszkélkedhet – mondja Mizsik Attila, az étterem tulajdonosa, hozzátéve, a benti helyiségeikben ugyanennyien férnek el. Így egyszerre akár kétszáz vendég igényeit is kielégítik. Az éttermi kínálatot három szint tiszta Amerika fejeli meg egységes stílusban, igényes berendezéssel. A teraszon jól megfér egymással a farmeros és az öltönyös közönség, feszengés nélkül kóstolhatjuk meg a szokatlan pácok, újszerű szószok, különleges fűszerkeverékek elegyének köszönhető eredeti ízvilágot – ezzel kecsegtet a most megújult, nyári szezonhoz igazodó étlap, ami az eddigihez képest harmadrészt módosult.



– Szélesebb a különleges salátakínálatunk, tízféle steak került fel a listára, de a grillezett ételek is a legújabb trendekhez igazodva kaptak helyet megújult repertoárunkban. A klasszikus vendéglős kosztot a vendég nálunk hiába keresi, mi az eredetiségre törekszünk – hangsúlyozza a tulajdonos, kitérve napi menüjükre is: Déli séf ajánlat a neve az á la carte-ra épülő menüsornak, ezt az étterem séfje állítja össze.



Nem kell előre bejelentkezni, de a június 10-i Sunday Brunchra, vagyis a 10.30-kor kezdődő, szabadszedéses vasárnapi reggelire-ebédre ajánlott időben lefoglalni a helyünket. A mindig nagyon népszerű teraszos gasztroeseményen néhány étel indukciós lapon készül. Csak néhány példa az étterem újdonságai közül: 700 grammos Porterhouse steak, grillezett prosciutto és mozzarella saláta, hatalmas sült kolbászos burger, argentin fűszerkéregben készült sertésszűzpecsenye és hagymás rostélyos Black Angus marhából. Ide az jöjjön, aki kedveli a szokatlan, mégis harmonikus kulináris élvezeteket!



Kóstolhatunk csapolt és kézműves sört – akár kancsónyit is – a leginkább a laza könnyedséggel jellemezhető étteremben és teraszon. A tulajdonos elárulta, most kibővült sörválasztékukhoz remekül dukál a hatalmas kivetítő, amellyel a közelgő focivébére készülnek.