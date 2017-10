Javította a fiatalok helyzetét a gyermekvédelmi törvény

Húsz éve lépett hatályba a gyermekvédelmi törvény, a jubileum kapcsán programsorozatot szerveztek az állami gondoskodásban élő fiataloknak, és szakmai konferenciákat a munkatársaknak. Csütörtökön regionális konferenciát tartottak Szegeden, melyen Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára elmondta, a törvény célja az volt, hogy életre szóló esélyt adjon a boldog életre. Hozzátette: a kormány számtalan eszközzel erősítette az elmúlt időszakban a gyerekek biztonságát. Bővítették a családtámogatási rendszert, megerősödött a gyermekjóléti rendszer, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására kibővítették az ingyenes gyermekétkeztetést és a biztos kezdet gyermekházak és a tanodák rendszerét, kötelezővé tették az óvodát 3 éves kortól, minden iskolai szünetben biztosítják a rászorulóknak a napi egyszeri meleg ételt és elsőtől kilencedik évfolyamig mindenkinek az ingyenes tankönyvet.



Czibere Károly kiemelte: a 23 és fél ezer állami gondoskodásban élő fiatal számára fontos előrelépés volt, hogy a 12 évnél fiatalabbak ma már nem kerülhetnek otthonba, ők mindannyian nevelőszülőknél, családban nevelkednek. Az intézeteket is 13 híján felszámolták, és lakásotthonokat alakítottak ki, a még működő, kollégiumi rendszerű ellátóhelyek is megszűnnek 2020 végére. Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója hozzátette: Csongrád megyében már most 90 százalékos azon állami gondoskodásban élő fiatalok aránya, akik családoknál élnek. A jövőről az államtitkár elmondta: hamarosan indul a bölcsődefejlesztési program, mert immár a 10 ezer fő alatti településeken is lesznek ilyen intézmények. Jövő szeptembertől pedig minden járásban kötelezővé teszik az iskolai és óvodai szociális munkát. Mindezek mellett növelik az ágazatban dolgozók – a gyámhatósági ügyintézők, a gyermekjogi képviselők, a gyermekvédelmi szakértői bizottságokban dolgozók és a speciális szükségletű fiatalokkal foglalkozók – számát és bérét egyaránt.